Evento debate crimes violentos que ameaçam a segurança pública

Teve início na manhã desta quarta-feira (06), na sede da Adepol-MS (Associação dos Delegados de Polícia do Estado de MS), em Campo Grande, o Simpósio: Dinâmica dos Crimes Violentos e a Estratégia do Estado para o Enfrentamento. A abertura do evento contou com a participação de representantes de várias entidades ligadas à segurança pública do Estado e de outras regiões do País.

O secretário de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, destacou a importância da realização do evento para a segurança pública do País, especialmente para Mato Grosso do Sul, por ser um estado de fronteira. “Discutir as estratégias que devem ser empregadas em cada situação é muito importante para não cometer equívocos, sempre buscando aprimorar todas as forças de segurança, em unidade. O crime não respeita divisas e, por isso, este evento se torna ainda mais relevante, reunindo representantes de várias partes do País, para essa troca de experiências, discutindo o que tem de mais avançado hoje no Brasil, em termos de estratégias”, afirma.

Para a presidente da Adepol-MS, Delegada de Polícia Aline Gonçalves Sinnott Lopes, o evento discute um assunto muito atual e relevante, diante das constantes ameaças à segurança pública relacionadas aos crimes violentos, em vários aspectos. “Debater, trocar experiências sobre ferramentas de investigação, estratégias para cada situação, é muito importante para todos nós, além de criar uma interação entre os órgãos da segurança pública, o Ministério Público e demais entidades. Percebemos nos últimos anos um crescimento significativo na dinâmica dos crimes violentos e, diante disso, a necessidade de ampliar nossos conhecimentos”, afirma a presidente.

O evento é realizado pela Escolagov (Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul), Sejusp MS e Escola Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, com apoio da Adepol-MS. O simpósio tem como público-alvo membros do MPMS, magistrados do TJMS e servidores da área da segurança pública do Estado.

Durante os três dias de evento, que segue até sexta-feira (08), serão debatidos temas relacionados à atuação dos órgãos de segurança pública e demais instituições no combate à violência nas mais diversas formas. Entre os temas abordados estão: crimes violentos contra o patrimônio no Brasil; violência urbana e facções criminosas; cooperação interagências no enfrentamento aos grupos criminosos violentos, entre outros.

Entre os palestrantes está o secretário de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, Rogério Greco; o comandante das Operações Especiais do Bope do Rio de Janeiro, tenente-coronel Uirá do Nascimento Ferreira; o delegado titular do Garras, Delegado de Polícia Fabio Peró, entre outros representantes da PMMS, DOF, PMPR, Bope MS, Polícia Federal, MPMS, PMBA, PMMT e PMSP.