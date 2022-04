Agricultura Familiar de MS terá investimento de R$ 1,5 milhão para executar produção agropecuária

Mato Grosso do Sul terá R$ 1,5 milhão em investimentos para pesquisas nas áreas de agricultura de baixo carbono, bioeconomia e biotecnologia.

O convênio, que foi assinado pelo Secretário Jaime Verruck, da Semagro, foi celebrado entre a Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de MS) e a Agraer (Agencia de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural).

Jaime explicou que o acordo de cooperação possibilitará a execução do programa de sistemas de produção agropecuária sustentáveis para a agricultura familiar, implantando projetos de pesquisa nas áreas de agricultura de baixo carbono, bioeconomia e biotecnologia, com foco na agricultura familiar.

Segundo Márcio de Araújo Pereira, diretor presidente da Fundect, a fundação elabora o edital de seleção, contrata os pesquisadores e acompanha as ações. Já a Agraer indicará os projetos que deverão receber apoio financeiro e que atendem os termos do convênio e disponibilizará instalações e recursos humanos necessários para garantir a execução do projeto de pesquisa. Márcio ressaltou o ineditismo da ação.

Os estudos servirão para o desenvolvimento da produção de leite, integração lavoura-pecuária-floresta, espécies nativas, fruticultura, controle alternativo/biológico de pragas e doenças, recuperação de pastagens degradadas e agroecologia, conforme um Plano de Trabalho elaborado e apresentado anteriormente.

Assinado o documento, a Fundect elabora o edital de seleção dos pesquisadores – atendendo ao Plano de Trabalho – contrata os pesquisadores e realiza, em conjunto com a Agraer, o acompanhamento e a avaliação das ações e metas descritas no Plano.