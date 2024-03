Estiagem nem chegou e população já sofre com queimadas urbanas

Neste ano, número de focos de incêndio é 223% maior que o registrado no mesmo período de 2023

O incêndio em uma quadra inteira de vegetação, localizada na Avenida Monte Castelo com Avenida Norte, em Campo Grande, na noite de domingo (10), causou transtornos aos moradores da região e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros. O que chama a atenção é que o período de seca nem começou e confirmam uma situação alarmante: os focos de incêndio estão aumentando em todo Estado.

No caso da zona urbana, segundo a Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana) , já existe o Código de Polícia Administrativa do Município Lei n. 2909, Artigo 18-A, onde é proibida a utilização de fogo para limpeza de terrenos, com multa que pode variar de R$ 2,9 mil a R$11,7 mil. Só em 2023 já foram emitidas 50 multas aos proprietários de terrenos que foram alvo de queimadas.

Proprietário de uma marcenaria na esquina da queimada no Monte Castelo, Miro Blan, de 64 anos, acredita que naquele caso a culpa foi dos indivíduos que costumam roubar fios de eletricidade para comercializar o cobre.

“Aquela área é muito escura. Então, escureceu a gente já sente o cheiro de plástico queimado e a fumacinha subindo. Pode ser que no domingo o fogo tenha iniciado dessa prática. De qualquer forma foi uma noite muito difícil, pois meu sogro está acamado e trata doenças pulmonares. É um verdadeiro sufoco”, conta o empresário.

O funcionário público Douglas Ajala, 52 anos, sofre com a fuligem. “Todo ano é a mesma coisa! Pelo menos uma vez esse terreno pega fogo e causa esses transtornos. As chamas ficaram altas dessa vez e foi preciso muito trabalho dos bombeiros”, testemunha o morador.

Queimadas urbanas podem ser denunciadas pela Central 156, de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 21h e aos sábados das 8h às 12h. Em casos flagrantes, cidadão deverá realizar a denúncia por meio da central telefônica 153, acionando a Guarda Civil Metropolitana, com atendimento 24h disponível.

Em áreas rurais, as denúncias deverão ser realizadas por meio do telefone 190, da Polícia Militar Ambiental, também disponível 24h. Nos casos de emergência, o cidadão deverá ligar no 193, para acionar o Corpo de Bombeiros, também com atendimento 24h.

Mato Grosso do Sul e bioma Pantanal

Entramos em mais um mês e 2024 segue superando os registros de focos de queimadas no Mato Grosso do Sul. De acordo com o painel de monitoramento por satélites do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), só nas últimas 48 horas foram 22 focos de incêndio em todo Estado.

Quando comparamos, calculamos janeiro, fevereiro e até domingo, já foram registrados 646 queimadas no Mato Grosso do Sul. Esse número é 223% maior que o mesmo período do ano passado.

A situação fica ainda mais sensível quando visualizamos os registros no bioma Pantanal. Neste período de 2023, o painel mostrou 32 pontos de calor no mapa, mas agora já foram 425. Isso representa um aumento de 1.228%.

Por Kamila Alcântara

