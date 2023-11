MS Supera: novo programa concede benefício de R$ 1.320 a estudantes

Estudantes de baixa renda e indígenas em Mato Grosso do Sul terão a oportunidade de receber um “salário” de R$ 1.320 para não abandonarem os estudos, graças à sanção do governador Eduardo Riedel (PSDB) ao Programa MS Supera, que substitui o Vale Universidade. A novidade inclui o pagamento para estudantes em cursos de educação profissional técnica de nível médio, ampliando o alcance do benefício que anteriormente contemplava apenas cursos superiores em instituições públicas ou privadas.

A medida visa combater a evasão escolar, frequentemente relacionada a desafios financeiros, e busca aumentar a taxa de conclusão de cursos superiores.

Os estudantes que já fazem parte do Vale Universidade serão automaticamente migrados para o novo programa MS Supera. Para receber o salário mínimo do governo do Mato Grosso do Sul, os requisitos incluem estar devidamente matriculado em cursos técnicos ou universidades, residir no estado por mais de dois anos e não ser beneficiário de outros auxílios com a mesma finalidade.

No entanto, é crucial atentar para os critérios de perda do benefício, como a falta de enquadramento nos requisitos, ultrapassar o limite de renda permitido ou cometer crimes de falsidade ou fraude.

A medida visa não apenas oferecer apoio financeiro aos estudantes, mas também criar condições para que permaneçam na educação superior, contribuindo para o desenvolvimento acadêmico e profissional.

O Programa MS Supera representa um avanço significativo na abordagem do governo estadual para lidar com as questões de evasão escolar e fornecerá um importante suporte financeiro para aqueles que buscam melhorar suas qualificações educacionais.