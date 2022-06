Está em busca de emprego? Campo Grande tem 1,6 mil vagas disponíveis

Para quem busca a realocação no mercado de trabalho, a Funsat (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) está ofertando nesta quinta-feira (9), 1651 vagas de emprego para Campo Grande. Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

São oferecidas oportunidades de emprego para diferentes áreas e níveis de escolaridade. Entre elas estão a de ajudante de pintor, borracheiro, desenhista industrial gráfico, engenheiro civil etc. Também há vagas destinadas exclusivamente a PCDs (Pessoa com Deficiência).

Os interessados devem comparecer na sede da Fundação do Trabalho e apresentar documentos pessoais (RG, CPF e carteira de trabalho), para preencher a vaga que tiver interesse ou acessar o aplicativo Sine Fácil, disponível na loja de aplicativos do seu celular.

Para quem tem dificuldades para ir até à sede da Funsat, a Fundação promove todos os meses a Funsat Itinerante, a ação busca viabilizar a busca por emprego levando atendimentos em diferentes bairros de Campo Grande.

Confira as vagas disponíveis: