Fluminense aplica vitória maiúscula contra o galo

Em partida envolvente e ofensiva, o fluminense conseguiu uma bela vitória contra um dos candidatos ao título, o atlético. A partida terminou 5 a 3 e os pouco mais de 16 mil torcedores viram um jogo movimentado, com 8 gols. A disputa foi válida pela 10º rodada do campeonato brasileiro.

VEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNCEEEE O FLUMINENSE! CIIINCO A 3 PRO TRICOLOR! German Cano (2), Arias, Samuel Xavier e Luiz Henrique marcaram! #SejaSócio #Flu40k pic.twitter.com/uoTQbize4q — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 9, 2022

O triunfo veio através de atuação característica do “dinizismo”. O Fluminense construiu três gols – ainda no primeiro tempo – com qualidade, trocas de passes e boas definições. Sempre a procura de impor seu estilo de jogo. Entretanto, o clube ainda ofereceu emoções ao torcedor. Dois gols do atlético vieram a partir de erros na saída de bola do clube carioca.

O fato é que a grande vitória empolgou o público. O galo não tomava 5 gols há mais de 11 anos, e a conquista fez com a torcida acordasse sorrindo no dia de hoje.

Na coletiva de imprensa após o jogo, o técnico Fernando Diniz respondeu que não viu o Fluminense jogando perto do ideal contra o Galo por não acreditar em futebol “idealista”. Assim como falou em “pés no chão” ao revelar como foi tratada a grande vitória no vestiário.

A maneira como a vitória foi construída repercutiu o mundo do futebol brasileiro, afinal, por mais que a vitória seja o mais importante, é sempre bom ver um jogo coletivo e ofensivo. Ver um time com elenco limitado jogando pelo ataque, com toque de bola e força de vontade, sem dúvidas, se aproxima daquilo que o torcedor e qualquer um que goste de futebol quer ver.