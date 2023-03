Especial Escolas: Colégio Raul Sans de Matos, primeira unidade da Funlec

Rede de escolas particulares nasceu para dar ensino de qualidade

Dando sequência à série especial sobre as escolas mais tradicionais de Campo Grande, desta vez vamos falar do Colégio Raul Sans de Matos, uma das maiores redes de ensino privado de Mato Grosso do Sul, a Funlec (Fundação Lowtons de Educação e Cultura) foi criada em 1982, para proporcionar um ensino de qualidade e favorecer as pessoas que não tinham renda.

A primeira unidade da rede foi o Raul Sans de Matos e conforme o diretor, Sizenando Sadakane, 60, na época em que foi fundada, a rede possuía um convênio com o governo do Estado e a prefeitura.

“Por um bom tempo funcionou assim, mas depois, por força de uma lei, essa parceria cessou e o Raul virou uma escola particular. Entretanto, 20% dos alunos têm bolsas de 50 ou 100%, o que, inclusive, hoje é a nossa contrapartida para a sociedade.”

Após a criação do Raul, em 1982, veio o Colégio Prof. Lourival M. Fagundes, no Nova Bahia. Passado um tempo, foi fundado o Colégio Oswaldo Tognini, na Chácara Cachoeira. Ao todo, a rede conta com cinco unidades, duas no interior do Estado, em Bonito e Três Lagoas. De acordo com Sizenando, são quatro mil alunos e 500 colaboradores.

Entre os estudantes está Gabriela Biasin, 17. Ela é uma dos alunos 100% Funlec, ou seja, está no Raul desde a pré- -escola. “É uma vida. Entrei com 4 para 5 anos e agora vou concluir o ensino médio. Acompanhei o crescimento da escola, do ensino e meu crescimento pessoal”, afirmou.

Tecnologia

De maneira geral, as escolas particulares investem mais em tecnologias e no Raul Sans de Matos, ela é usada a favor da educação. “Os alunos estão autorizados a usar o celular quando solicitado pelo professor para fins pedagógicos, claro, porque fora disso não é permitido”, assegurou.

O colégio está introduzindo o ensino bilíngue e a educação socioemocional, que auxiliou os alunos no retorno pós-pandemia da covid-19. “Desde o 1º ano do fundamental até o 3º ano do ensino médio tem alunos de educação socioemocional. A questão do esporte também ajuda bastante, temos ballet, futsal e agora judô.”

Figura conhecida

Além de diretor, Sizenando é uma figura bastante conhecida na rede Funlec. São 33 anos de Raul Sans de Matos, difícil ter alguém que passou pela unidade e não saiba quem é o Sizenando. Ele começou na instituição em 1989, como professor de educação física. “Minha primeira atividade foi bordar um estandarte, a escola ia participar de um desfile e precisava bordar. Dei aula para pré-escola, fundamental e ensino médio. Aí, em 1994, a coordenadora ficou doente e eu também, com problema na coluna, acabei ficando na coordenação até 2016, quando fui intimado a ser diretor”, relembrou.

27 anos de sala de aula

O professor de história, Everaldo Carlos, 50, conhecido como Carlão, é novo na casa, entrou na escola no ano passado, mas sua experiência com a sala de aula têm 27 anos. “Minha cardiologista é uma ex-aluna, assim como minha nutricionista e meu advogado. Mas, a nossa importância, perante à sociedade, eu fui enxergar quando uma aluna, me agradeceu pelos oito anos em que estive mais presente na vida dela do que o próprio pai”, citou.

“O Raul apresentou o amor da minha vida”

A fisioterapeuta Amanda Tamaoki Cantarelli Camargo, 35 anos, é ex-aluna do Colégio Raul Sans de Matos. Ela estudou da 4º série do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio na escola e dentre todos os agradecimentos que ela faz à instituição, como aprendizado, amizades, está o do colégio ter apresentado o amor da sua vida, o professor de educação física André Luiz de Barros Camargo, também de 35 anos, mais conhecido por Tideh.

A história dela se assemelha a de filmes de romance, que o grande amor pode estar ao seu lado e, neste caso, estava. Segundo Amanda, eles se conheciam desde o 6º ano, mas só foram começar a namorar no 3º ano do ensino médio. “Estamos juntos há 18 anos, 12 de casamento, idade da minha filha, Anna Clara, que também estuda no Raul, desde o maternal e hoje está no 7º ano”, contou.

Mas, além do amor da vida, o Raul deu grandes amigos para a fisioterapeuta, inclusive, dois são padrinhos da filha. Ela assegura ainda que o colégio sempre foi muito acolhedor, daqueles que a diretora passava na sala e sabia o nome dos alunos. “Os coordenadores sabiam do nosso comportamento e davam opiniões para nossos pais, com muito respeito! Sem contar que o Raul Sans de Matos contava e conta ainda com muitos professores! Tive professores ícones de Campo Grande, riquíssimos em conhecimento, muitos montaram seus próprios cursinhos com a evolução, e bem descolados, uma parte também tenho contato até hoje, pois ficam como parte de nós, de uma vida!”, finalizou.

Rafaela Alves – Jornal O Estado do MS.

