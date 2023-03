Deputado Amarildo é internado com problema pulmonar

O deputado estadual, Amarildo Cruz (PT), foi internado na noite da última quarta-feira (15), no Proncor de Campo Grande, com problema pulmonar e ao longo da noite teve complicações como uma parada cardiorrespiratória que foi necessário intuba.lo.

Um novo boletim médico será divulgado hoje (16), às 10h, conforme informação de sua assessoria. Ele começou a se sentir mal e com febre na terça (14) e logo foi hospitalizado.

Segundo parentes, não está descartada a possibilidade dele ser transferido para São Paulo, caso os médicos do Proncor avaliem que seja necessário.

A assessoria divulgou a seguinte nota: “Obrigado a todos os amigos pelas orações e mensagens de carinho.O deputado está internado no Proncor em Campo Grande e nesta tarde passa por avaliação clínica. Assim que tivermos um boletim médico divulgaremos informações de seu estado de saúde. Atenciosamente”, trouxe o comunicado.

Colegas parlamentares também estão usando suas redes para prestar apoio ao deputado Amarildo.

Atualização da informação às 8h20

