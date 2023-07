1ª Festa Julina da Esplanada Ferroviária é realizada neste domingo

Em um dos locais mais importantes para a história de Campo Grande, a Esplanada Ferroviária, acontece a 1ª edição da Festa Julina da Esplanada, neste domingo (9), a partir das 16 horas, com entrada gratuita. O público interessado pode comparecer com doações de alimentos, que serão destinados à Casa Satine, uma organização não governamental (ONG) de acolhimento à comunidade LGBTQIAPN+ (lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis, queers, intersexuais, assexuais, pansexuais, não-binárias e todas as demais

existências de gêneros e sexualidades) da Capital.

A festa conta com mais de 50 expositores de artesanato local, além de show da dupla Tapioca Forró, e setlist dos DJs Nuala Lobo e Gustavo Freitas.

A festa é realizada pela Feira Coletiva São Chico, com correalização do Ponto Bar, e apoio da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, da Polícia Militar, da Guarda Municipal, da Câmara de Vereadores e da Associação dos Moradores do Cabreúva.

De acordo com a produtora da Festa Julina, Kite Santana, a Feira Coletiva São Chico é a concentração de diversas manifestações gastronômicas e artísticas em um espaço democrático e acessível. “Desde 2013, o objetivo principal é resgatar o culto à arte da gastronomia e outras vertentes artísticas, da pintura à fotografia, da poesia ao artesanato, valorizando os produtores locais”, afirma.

Para Thallysson Perez, sócio-proprietário do Ponto Bar e correalizador da Festa Julina, a ideia de trazer esta primeira edição para a rua Dr. Temístocles é justamente transformar o centro histórico campo-grandense em uma grande casa da cultura. “O Ponto Bar fica aqui, nesse espaço, e é uma região mágica, de muita história. Em outras Capitais brasileiras vemos o centro ser tomado pela cultura regional e por que isso deveria ser diferente, aqui, em Campo Grande?”, questiona.

SERVIÇO: A 1ª edição da Festa Julina da da Esplanada Ferroviária será realizada na rua Dr. Temístocles, entre a avenida Calógeras e a rua 14 de Julho. O evento é pet friendly.