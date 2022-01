Entre a saúde e a folia, municípios cancelam Carnaval em Mato Grosso do Sul

O ano de 2022 iniciou com grande aumento de casos da COVID-19 e novos casos da Influenza H3N2, com isso, muitos municípios que estavam com agenda de Carnaval prevista para o fim do mês de fevereiro e começo de março optaram em deixar a folia de lado. Alguns, adiaram enquanto outros cancelaram o evento em prevenção a saúde da população.

O Estado Online buscou oito cidades do Estado. Destas, cinco cancelaram o evento em decorrência do aumento de casos da COVID-19. O último município a anunciar a suspensão do evento foi Aquidauana que, em decisão tomada nesta segunda-feira (24), optou em cancelar o carnaval levando em conta a preocupação das autoridades de saúde.

A secretária municipal de Saúde de Aquidauana, Cláudia Franco Fernandes Souza, destacou que a decisão foi tomada junto a prefeitura em prol da saúde da população. “Decidimos que a saúde não deve sofrer consequências do evento, então em acordo optamos pelo cancelamento”, afirmou.

Diante do aumento dos casos da COVID em Porto Murtinho, o município, através do comitê de enfrentamento da doença, também decidiu em cancelar o Carnaval deste ano. A reunião aconteceu na última sexta-feira (21) e todos concordaram que não era seguro realizar o evento durante a pandemia.

Ainda neste mês de janeiro, Três Lagoas proibiu a realização do evento através de decreto publicado no dia 17. Todo e qualquer evento público ou privado referente ao Carnaval está cancelado entre os dias de 25 de fevereiro a 5 de março.

Em dezembro do ano passado, Bonito já havia anunciado o cancelamento do Carnaval em 2022. Conforme a assessoria de imprensa da prefeitura, o evento foi suspenso por questões de saúde pública e econômica, não sendo propriamente especificado pelo executivo municipal.

Um local muito visitado no Estado é a cidade de Bodoquena, que tem apelo turístico. O secretário municipal de Educação e Cultura de Rochedo afirmou ao Estado Online que ainda no final de 2021 foi decidido não realizar o evento.

“Os recursos investidos nesta época do ano são de R$ 500 mil e serão aplicados em cultura e educação”, afirmou Marcos Larreia.

Por isso, Bodoquena confirmou que não terá Carnaval. Como o município não tinha previsão de realizar o evento, não tem recursos para ser destinado a outras áreas.

Suspensão de carnaval

Uma das cidades mais carnavalescas de Mato Grosso do Sul, mesmo diante do aumento de casos, é Corumbá. O município não cancelou os eventos, mas adiou as comemorações para 21 a 24 de abril. Em nota a prefeitura disse que “caso a Saúde aponte necessidade, as datas de realizações poderão ser alteradas novamente”.

Assim também foi decidido pela Capital, que suspendeu a realização de Carnaval de rua e também os desfiles das escolas de samba para os dias 20, 21 e 22 de abril.

A decisão foi tomada considerando o atual momento epidemiológico da cidade pela alta incidência da COVID-19 e gripe H3N2 e considerando também a decisão do prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad.

O presidente da Lienca (Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande), Alan Catharinelli, afirma que a decisão do adiamento foi tomada em conjunto entre a Lienca, Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) e FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), considerando que as escolas já estão trabalhando com as fantasias, alegorias, têm seus sambas-enredo prontos.

“Devido à alta incidência da COVID-19 nós decidimos realizar o Carnaval mais para a frente, para os dias 20, 21 e 22 de abril, foi uma data decidida em conjunto com a Sectur e Fundação de Cultura, em que nós temos a esperança de que até lá esteja mais amenizada essa situação”, afirmou.

A redação do Estado Online entrou em contato com os municípios de Jardim e Rio Verde, mas até o fechamento da matéria não conseguiu informações sobre agenda de Carnaval.