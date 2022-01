Brasil exportou mais de US$ 1,21 bilhão de frutas em 2021

Ao longo de 2021, o Brasil exportou mais de US$ 1,21 bilhão de frutas, o número representa um recorde histórico para o setor, conforme divulgou nesta quarta-feira (26), a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento.

O montante ficou em 20,39% acima do computado até dezembro de 2020. O volume total de frutas frescas enviadas ao exterior foi de 1,24 milhão de toneladas, superior em 18,13% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O comparativo aponta que as frutas mais exportadas pelo país foram: mangas, com US$ 248 milhões e 20% do total exportado no período; melões, com US$ 165 milhões e 14% de participação; uvas, com US$ 155,9 milhões e 13%; nozes e castanhas, com US$ 151,9 milhões e 13%; limões e limas, com US$ 123,8 milhões e 10% de participação.

As exportações das frutas nacionais em 2021 tiveram como principais destinos a União Europeia (48%), os Estados Unidos (16%), o Reino Unido (14%), a Argentina (4%) e o Canadá (3%).