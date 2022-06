Enquete: Tarifa de ônibus poderá subir e queremos saber a sua opinião sobre o transporte público na Capital

Nós queremos saber de você leitor, o que vocês acham das condições do transporte coletivo de Campo Grande e também quais linhas que não estão mais em atividade e estão fazendo falta aos moradores. Vamos lá? Conta para gente qual a sua opinião.

Caso tenha um flagrante das condições dos ônibus, e até mesmo uma denúncia. Pode chamar a gente através do nosso WhatsApp 67 9933-0916 clicando AQUI no nosso link direto do whats.

Aumento na Tarifa – Durante reunião na última quarta-feira (1º) da Comissão de Mobilidade Urbana realizada na Câmara dos Vereadores de Campo Grande, o Diretor-executivo do Consórcio Guaicurus Robson Strengari apresentou alguns problemas enfrentados pela empresa terceirizada responsável pelo transporte público na Capital.

O diretor levou em público a questão do recente subsídio aprovado em 17 de janeiro, quando foi estabelecida a tarifa da passagem de R$ 4,40. Porém, Robson afirmou que os técnicos da Agereg (Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande) realizaram um novo levantamento da tarifa, que chegou ao custo de R$ 5,15.

