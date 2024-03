Endividamento tem ligeiro aumento em fevereiro na Capital de MS

A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), desenvolvida pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) aponta que no mês de fevereiro o índice de famílias endividadas na Capital de Mato Grosso do Sul teve ligeiro aumento e fechou em 63,9% frente a 63,3% em janeiro. O aumento é mais significativo comparado a fevereiro do ano passado, quando 59,8% das famílias entrevistadas informaram ter dívidas como cheques pré-datados, cartões de crédito, carnês de lojas, empréstimo pessoal, prestações de carro e seguros.

Já as famílias que informam que não terão condições de pagar diminuíram de 13,6% a 10,1% em um ano. “É importante lembrarmos que o endividamento por si não é algo ruim, desde que esteja programado no orçamento e não implique em inadimplência. A compra a prazo é uma modalidade importante e aquece a economia”, explica a economista do Instituto de Pesquisa da Fecomércio-MS (IPF/MS), Regiane Dedé de Oliveira.

Quanto aos principais meios de endividamento, o cartão de crédito responde por 70%, seguido dos carnês, 18,3% e financiamentos de carro, 9%.

