Tragédia no Danúbio Azul: Menino de 10 anos morre após ser atropelado por ônibus

Uma tragédia abalou o bairro Danúbio Azul, em Campo Grande, na noite de quinta-feira (14), quando um menino de apenas 10 anos perdeu a vida após ser atropelado por um ônibus intermunicipal. O acidente ocorreu no cruzamento da Rua Lise Rose com a West Point, deixando a comunidade local abalada com a morte da criança.

Conforme informações preliminares, relatos de moradores e imagens captadas por câmeras de segurança, a colisão ocorreu quando a vítima, que pilotava uma bicicleta, seguia pela Rua West Point, enquanto o ônibus transitava pela Rua Lise Rose. O impacto foi brutal, lançando a criança foi arremessada.

Devido à gravidade dos ferimentos, o menino não resistiu, e faleceu assim que deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Nova Bahia. Ele sofreu um trauma cranioencefálico, além de ferimentos no braço e na região do rosto.

O condutor do ônibus afirmou às autoridades que a criança tentou frear com o pé, mas não conseguiu evitar a colisão, sendo atingida pela placa frontal do veículo. No entanto, a dinâmica exata do acidente está sob investigação pelas autoridades competentes.

No local, além da comoção dos moradores, as marcas do acidente ficaram visíveis, com uma mancha de sangue no chão, a bicicleta e um chinelo.

O Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil e o Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPTran) foram acionados. O motorista do ônibus foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a presença de álcool em seu organismo.

