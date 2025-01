Endividamento das famílias aumentou no ano de 2024 em Campo Grande

Em dezembro do último ano, o índice teve leve recuo em relação a novembro, mas chegou a 65%

Campo Grande fechou o ano de 2024 com aumento no percentual de famílias endividadas conforme divulgado pela pesquisa PEIC (Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor).

De acordo com os dados da pesquisa, houve um leve recuo em dezembro de 2024 com o índice chegando a 65%. Em novembro do mesmo ano, o índice atingiu 65,2% dos entrevistados pela pesquisa. Contudo, 2024 fechou com crescimento do endevidamento quando comparado com o mês do ano anterior, 2023, tendo em vista que índice foi de 61,4%.

Entre os maiores meios de endividamento estiveram, o cartão de crédito com 75,6%, carnês (21,4%) e crédito pessoal (8,8%).

Em janeiro de 2024 o índice registrou 63,3% das famílias, um total de 205. 182 endividados na Capital.