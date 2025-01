Primeira Semana do Cinema de 2025 chega em fevereiro com ingressos a R$ 10 e programação diversificada

A primeira edição da Semana do Cinema de 2025 está marcada para acontecer entre os dias 6 e 12 de fevereiro, trazendo ingressos a preços promocionais de R$ 10 e combos especiais de pipoca e bebida. O evento, organizado pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Fenec) em parceria com a Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex), conta com a adesão de grandes redes como Cinemark, Kinoplex e UCI.

Em Campo Grande, as redes Cinemark e UCI confirmaram participação na promoção, garantindo que o público da capital poderá aproveitar os benefícios.

O que assistir na Semana do Cinema?

Embora o evento não tenha uma programação exclusiva, a proximidade com o Oscar 2025 promete atrair muitos cinéfilos, já que diversos filmes indicados à premiação já estão em exibição e outros devem estrear nesse período. Entre os títulos que estarão em cartaz, destacam-se:

Ainda Estou Aqui: Um filme emocionante sobre Eunice Paiva, viúva de Rubens Paiva, político assassinado durante a ditadura militar no Brasil. A produção retrata a luta de Eunice para preservar a memória de seu marido e a busca por justiça, em meio ao contexto de repressão e censura.

Anora: Um drama de ficção que aborda as escolhas de uma jovem enfrentando um dilema moral em uma sociedade futurista marcada por desigualdades.

Emilia Pérez: Uma comédia musical protagonizada por Selena Gomez, que interpreta uma advogada que se apaixona por uma mulher trans envolvida com o crime organizado.

A Verdadeira Dor: Um drama profundo sobre o luto e as diferentes formas como pessoas lidam com a perda de entes queridos.

Conclave: Um thriller político baseado no best-seller homônimo, que acompanha os bastidores da escolha de um novo Papa após a morte do líder da Igreja Católica.

O Brutalista: Um filme de arte que explora as ambições e dilemas de um arquiteto obcecado por sua obra-prima.

O Auto da Compadecida 2: Sequência do clássico brasileiro, que traz Chicó e João Grilo em novas aventuras, misturando humor, crítica social e religiosidade.

Mufasa: O Rei Leão: Uma nova animação que aborda a juventude de Mufasa, o icônico personagem de O Rei Leão, revelando sua origem e como ele se tornou o líder das Terras do Reino.

Nosferatu: Uma nova versão do clássico do terror, recriando a icônica história do vampiro que aterroriza uma pequena cidade.

Paddington: Uma Aventura na Floresta: O adorável urso Paddington embarca em uma viagem emocionante para salvar um amigo perdido, enfrentando novos desafios na floresta.

Moana 2: Sequência da animação da Disney, que acompanha Moana em novas viagens pelo oceano, enquanto ela descobre segredos sobre seu passado e enfrenta ameaças à sua ilha.

Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa: Adaptação do universo de Mauricio de Sousa, que traz Chico Bento em uma aventura cheia de humor e fantasia envolvendo sua amada goiabeira.

Sonic 3: O terceiro capítulo da saga do famoso ouriço azul, que promete ação e nostalgia para fãs de todas as idades.

