Base Móvel da GCM ficará na região do Guanandi pelos próximos sete dias

A Operação Guarda em Ação chega em sua sétima semana de atendimento, desta vez, no Bairro Guanandi, Região Urbana do Anhanduizinho, em Campo Grande. A Base Móvel da Guarda Civil Metropolitana (GCM) ficará instalada por sete dias na praça do Bairro, localizada na Rua Barra Mansa. A ação teve início nesta terça-feira (19).

“Os serviços que serão executados aqui durante essa semana são averiguações, ações preventivas, mas repressivas também no combate ao furto de fios e outras situações de violência. Temos aqui uma população estimada em mais de 10 mil habitantes que terá uma maior sensação de segurança com a ação da Guarda aqui no bairro”, disse a prefeita Adriane Lopes.

A Praça do Bairro Guanandi fica localizada na principal rua do bairro. Ela já foi palco de vários eventos musicais e esportivos que abrangeram também regiões vizinhas. A área conta com um espaço amplo com quadras para a prática de voleibol, futsal e futebol, assim como para práticas de caminhadas para a comunidade local.

Em seu entorno é possível encontrar, bares, lanchonetes, açougue e salões de beleza, que proporcionam à população local uma variedade de serviços. Aos domingos, em frente da mesma, encontra-se uma das mais antigas e tradicionais feiras de Campo Grande, a Feira do Guanandi.

“Estamos atendendo pela quarta semana consecutiva essa região de Campo Grande, por ser a mais populosa e extensa da cidade, e estamos dividindo em vários pontos: na semana passada estávamos no Jardim Botafogo e anteriormente, passamos pelo Los Angeles e na semana antecedente, no Bairro Alves Pereira. Estamos aqui para atender uma demanda de urgência dos moradores, principalmente relacionadas ao movimento da praça, que atrai um grande público”, apontou Anderson Gonzaga, Secretaria Especial de Segurança Pública e Defesa Social (Sesdes).

Além de dar suporte ao trabalho já realizado pela Guarda Civil Metropolitana, a Base Móvel abriga equipes responsáveis pela atuação em rondas preventivas, atendimentos, serviços de apoio como Patrulha Maria da Penha, Trânsito e Patrulha Ambiental, orientação à população com as demandas trazidas por ela, bem como o recebimento de denúncias via 153.

“Esse é um dos principais pontos do Guanandi, temos vários comércios, além da praça. É um movimento intenso, principalmente nos períodos da tarde e início da noite. Queremos agradecer a Prefeitura por atender nosso pedido e trazer essa ação para a região”, apontou Leandro Delmondes, presidente da Associação do Moradores do Bairro Guanandi.

Sobre a Operação

A Base irá funcionar das 7h às 22h com rondas e atendendo aos anseios da população. Além disso, conta com os serviços de apoio da Patrulha Maria da Penha, Trânsito e Patrulha Ambiental.

Ao todo, 4 viaturas de 4 rodas e 6 motos farão o reforço no local. Também estarão presente a Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e Grupamento Especializado de Motopatrulhamento (GEMOP) para trabalhos na segurança da região.

