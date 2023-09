Empresa de refrigeração transportou medicamentos até o Albano Franco

Armazenamentos de remédios está sendo realizado em oito geladeiras

A Casa da Saúde começou ontem (27) os atendimentos no novo local, no Centro de Convenções Albano Franco, na avenida Mato Grosso, 5.017, no Carandá Bosque, em Campo Grande, com o horário estendido devido à mudança e os dias sem expediente. Para a modificação acontecer alguns protocolos precisaram ser realizados, como, por exemplo, o cuidado no manejo dos medicamentos e na refrigeração, diante do calor da Capital.

A coordenadora de Assistência Farmacêutica Especializada, Patricia Olszewski, explicou que a logística farmacêutica foi realizada por uma empresa especializada em refrigeração. “Medicamentos foram recolhidos e levados para um ambiente climatizado, onde ficaram armazenados até a noite desta terça-feira (26). As geladeiras que estavam na antiga sede foram trazidas para cá, ao todo são oito que guardam todos os remédios”.

Nos últimos dias, com a onda de calor, alguns bairros estão ficando sem energia elétrica. O Carandá Bosque, bairro onde é localizado o Albano Franco, tambem ficou sem energia. Questionada sobre uma possível queda, Patricia ressaltou que o local conta com geradores.

Investimento

Em 2021, a Assistência Farmacêutica Especializada funcionava na antiga escola pública Riachuelo, na rua Onze de Outubro, 220, bairro Cabreúva, e passou por uma reforma no valor de R$ 173.816 mil e dois anos depois o prédio precisou ser desocupado pois a estrutura estava comprometida. Segundo servidores, um novo investimento de R$ 700 mil foi realizado para levar a estrutura ao Albano Franco.

A advogada Vivenilva Aparecida, de 32 anos, “perdeu a viagem”, pois ela foi até o antigo prédio na tarde de ontem (27), buscar medicamentos e, ao chegar, descobriu que a Casa da Saúde está em endereço novo. “Paguei corrida por aplicativo, cheguei aqui e descobri que mudou o local, não fui informada, agora vou voltar para casa sem remédio”, afirmou.

Atendimento

O expediente de quarta a sexta-feira, (27 a 29), será das 7h às 18h, os pacientes novos poderão tirar as senhas até 15h. A equipe atenderá também no sábado (30), a partir das 7h, seguindo até às 10h. Na segunda-feira (2), a Casa de Saúde retornará com o horário normal, das 7h às 16h, com entregas de senhas até 15h30. Para o primeiro atendimento, o horário no período matutino é das 7h às 10h e no vespertino é das 13h às 15h.

Desde 2019, a Assistência Farmacêutica Especializada funcionava na antiga escola pública Riachuelo, contudo, o prédio não estava apto a receber mais a população. O secretário de saúde, Dr. Maurício Simões, informou que esse foi o principal motivo para a mudança de local. “Após o estudo do prédio vimos que a estrutura estava comprometida, então optamos pela mudança da Casa de Saúde. A decisão veio fácil, porque preservamos a vida, então a primeira medida era tirar as pessoas de lá, funcionários e os pacientes. O novo local é temporário e enquanto funciona lá vamos procurar outro prédio, um definitivo.”

O espaço foi cedido gratuitamente pela Fiems (Federação das Industrias do Estado de Mato Grosso do Sul). A previsão da SES (Secretaria de Estado de Saúde) é manter o atendimento no Albano Franco por dois meses, até novembro, podendo ser alterado caso não consigam um novo espaço. A ideia da secretaria é arrumar um espaço menor e atender também nos postos do fácil, para descentralizar o atendimento.

“Existem operações que são bastante simplificadas, remédios que não precisam de uma segurança em relação a temperatura. Então, se nós pudermos utilizar as unidades simples, os ‘fácil’, para que o cidadão vá até o local mais próximo da sua casa e retire o seu medicamento isso facilitará o acesso para a população. Esse é um estudo que também está sendo realizado, colocar alguns pontos além da Casa de Saúde, que continuará existindo para os processos mais complexos”, conta o secretário Maurício Simões.

Transporte coletivo

A Casa de Saúde recebe, em média, 300 a 400 pessoas por dia, a maioria necessita do transporte público para chegar ao local. Na escola Riachuelo, passavam cinco linhas de ônibus (053, 085, 205, 409 e 416), no ponto mais próximo. No Albano Franco, as linhas caem para três (072, 206 e 521).

O Centro de Convenções recebeu a população para a vacinação da covid. Pensando nisso, a SES escolheu o local relacionando a experiência das pessoas. “Há um ponto de ônibus quase em frente ao centro, então pensamos nesse fator também, ao escolhermos o local. Quando surgiu a ideia do Albano Franco decidimos por ser uma alternativa temporária, essa foi a escolhida porque é um espaço muito amplo. Como teve vacinação lá, as pessoas já tiveram experiência no local. Em condições para receber o maior número de pessoas em um pequeno espaço de tempo, lá é o melhor lugar”, disse o titular da SES.

Confira mais notícias na edição impressa do jornal O Estado de MS.