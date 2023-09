Bolsa família: beneficiários com NIS 9 recebem hoje

A Caixa Econômica Federal libera nesta quarta-feira (27), uma nova parcela de setembro do Bolsa Família aos beneficiários com NIS (Número de Inscrição Social) de final 8. O valor mínimo do benefício é de R$ 600. Há ainda o pagamento de adicionais.

Famílias com filhos de zero a seis anos que estão na escola recebem R$ 150 a mais por cada uma deles. Crianças de sete a 18 anos que estão estudando e gestantes também têm adicional de R$ 50.

O valor do Auxílio Gás ainda não foi divulgado, mas deve ficar em R$ 105, conforme o valor apurado pela ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis). O benefício corresponde a 100% do preço médio do botijão de 13 quilos nos últimos seis meses, que está em R$ 104,83 em setembro.

O programa Bolsa Família oferece seis tipos distintos de benefícios, que variam conforme a situação de cada beneficiário:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): Valor per capita de R$ 142, destinado a cada membro da família; Benefício Complementar (BCO): Valor adicional pago para famílias que não atingem o total de R$ 600 em benefícios, garantindo um valor mínimo por família; Benefício Primeira Infância (BPI): Adicional de R$ 150 para cada criança de zero a sete anos incompletos; Benefício Variável Familiar (BVF): Valor adicional de R$ 50 destinado a gestantes e a crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos; Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): Adicional de R$ 50 para cada membro da família com até sete meses incompletos (nutriz). O pagamento deste benefício terá início em setembro; Benefício Extraordinário de Transição (BET): Destinado a casos específicos para assegurar que ninguém receba menos do que no programa anterior (Auxílio Brasil). O BET será pago até maio de 2025. Os depósitos do Bolsa Família 2023 seguirão o mesmo método utilizado no Auxílio Brasil, ou seja, serão realizados conforme o número final do NIS. Quais as condições para permanecer no programa? As famílias devem cumprir condicionalidades, que são alguns compromissos nas áreas de saúde e de educação. São elas: 1. Exigência de frequência escolar para crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos. 2. Acompanhamento pré-natal para gestantes. 3. Acompanhamento nutricional (peso e altura) das crianças até seis anos. 4. Manutenção do caderno de vacinação atualizado. 5. A nova versão do Bolsa Família tem um valor de renda para entrada. O programa passou a incluir famílias com renda de até R$ 218 por pessoa –aumento em relação à faixa de pobreza, que era de até R$ 210 por pessoa. Como acompanhar É possível conferir as datas dos pagamentos, o valor do benefício pago para a família, e a composição das parcelas pelos aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem (disponível para Android e iOS). Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

