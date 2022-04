Em um mês, número de óbitos por dengue dobrou em Mato Grosso do Sul

O número de óbitos decorrentes da dengue segue crescendo em Mato Grosso do Sul, de março a abril de 2022 as mortes dobraram em todo o Estado, passando de dois óbitos no último mês para quatro apenas em abril, o que corresponde a uma alta de 100%.

Somente nos quatro primeiros meses do ano, o número de óbitos registrados representa quase a metade (42%) do total registrado na série histórica de 2021. Dados do boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde), divulgados na última quarta-feira (27), contabilizaram três novas mortes em uma semana, nas cidades de Guia Lopes da Laguna, Chapadão do Sul e Campo Grande.

Incidência de casos em MS

No panorama nacional, Mato Grosso do Sul ocupa a 10° posição de incidência de casos, com 6.484 casos prováveis da doença, as notificações tiveram um aumento de 64% em quatro meses, se comparado aos 10,099 casos de 2021.

Dentre os 79 municípios do Estado, 21 registram alta incidência da doença, 14 estão na média e 34 em baixa. As maiores incidências de casos foram registradas em são São Gabriel do Oeste, com 5.040,2, Aparecida do Taboado (1,553,6), Angélica (1,363,0), Ribas do Rio Pardo (1.345,8) e Chapadão do Sul (1.101,9). A capital Campo Grande está em 45° lugar, com 81,6 de incidência.

Os dados apontam ainda que a maioria dos casos estão concentrados, em sua maioria, em mulheres com 52,3%, enquanto o número de homens acometidos com a doença é de 47,7%. Pessoas entre 20 a 29 anos são as que mais apresentam a doença, cerca de 20% do total de casos.

Cuidados

O atual período de chuvas exige cuidados redobrados para prevenir a disseminação do mosquito Aedes aegypti, que também é transmissor da zika e chikungunya.

Para evitar a proliferação do mosquito a secretaria de saúde recomenda a limpeza diária dos locais utilizados para o armazenamento de água e vasilhas usadas como bebedouros para animais domésticos; recipientes para armazenamento de água devem ser fechados com as tampas originais ou com uma tela de trama pequena ou tecidos de tramas fechadas, assim, evitando o acesso do mosquito; caixas d’água também devem passar por limpeza regularmente, além de estarem adequadamente fechadas.

Sintomas

Para identificar a doença é preciso atentar-se aos sintomas, entre os principais estão:

Dor abdominal intensa e contínua ou dor à palpação do abdômen;

Vômitos persistentes;

Acumulação de líquidos (ascites, derrame pleural, pericárdio);

Sangramento de mucosas;

Letargia ou irritabilidade;

Hipotensão postural (é a diminuição súbita da pressão arterial ao se

levantar de uma posição deitada ou sentada, principalmente quando de

maneira brusca);

Hepatomegalia maior do que 2 cm;

Aumento progressivo do hematócrito.

Com informações da SES.