Em MS, mais de 9 mil trabalhadores ainda não sacaram o PIS/Pasep

Em Mato Grosso do Sul, 9,701 mil trabalhadores ainda não sacaram das contas o benefício do PIS (Programa de Integração Social) e do Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), segundo o Ministério do Trabalho e Previdência.

A Caixa Econômica Federal já pagou mais de 314.620 sul-mato-grossenses que ao todo acumulam valor de mais de R$ 288 milhões. De acordo com o balanço divulgado pela Caixa, na última quinta-feira (25), cerca de 10,6 milhões de brasileiros ainda não retiraram R$ 24,6 bilhões.

Além disso, a instituição financeira informou que o saldo pode ser consultado pelos trabalhadores e até mesmo solicitar o saque dos valores relativos ao PIS/ Pasep por meio do aplicativo FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

O crédito está disponível para todos que trabalharam com carteira assinada na iniciativa privada ou como servidor público entre os anos de 1971 e 1988. Conforme a Caixa, o valor médio das cotas é de R$ 2,3 mil, mas o saldo vai depender de cada um de acordo com o tempo em que a pessoa trabalhou entre os anos citados e qual era o seu salário naquela época.

Já em caso de morte do beneficiário, os dependentes e herdeiros têm todo o direito aos recursos. Neste caso, também é possível solicitar o pagamento por meio do aplicativo de aparelho celular FGTS.

Como sacar

O saque pode ser solicitado no aplicativo FGTS, que permite a transferência para uma conta-corrente ou a autorização para a retirada em espécie. Ao abrir o aplicativo, o trabalhador deve clicar na mensagem “Você possui saque disponível”.

Após isso, deve escolher a mensagem “Solicitar o saque do PIS/Pasep” e, por fim, a forma de retirada – como crédito em conta ou presencial. Em seguida, é importante que o beneficiário confira os dados e escolha uma das opções e confirme o saque. Caso tenha optado pelo crédito em conta, a transferência será feita para qualquer conta bancária indicada pelo trabalhador, sem nenhum custo.

Já a retirada em espécie varia de acordo com o valor a que o beneficiário tem direito. O saldo pode ser consultado no aplicativo FGTS. O saque de até R$ 3 mil poderá ser feito nas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e nos terminais de autoatendimento, utilizando o cartão Cidadão, com senha. Acima de R$ 3 mil, somente nas agências da Caixa, mediante a apresentação de documento oficial com foto.

Com relação a o beneficiário ter falecido e se os dependentes ou herdeiros quiserem os recursos, no mesmo aplicativo terão de apresentar declaração de consenso entre as partes e a declaração de que não existem outros herdeiros conhecidos. Além dos documentos como Certidão de Óbito, certidão ou declaração de dependentes, inventários ou alvarás judiciais que comprovem as informações.

Após essa apresentação, basta o dependente acessar “Meus saques” e, em seguida, “Outras situações de Saque” e “PIS/Pasep – Falecimento do trabalhador”. Nesta etapa, será preciso anexar os documentos que são necessários, como documento de identificação com foto, uma “selfie” e uma certidão do PIS/Pasep do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Em seguida, confirmar o pedido.

Por Marina Romualdo – Jornal O Estado

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.