Em menos de 24h, chuva de mais de 100 mm alaga ruas e causa estragos em Corumbá e Ladário

Durante a madrugada e a tarde de terça-feira (02), choveu forte nos municípios de Corumbá e Ladário, a 417 quilômetros de Campo Grande, o que causou estragos, alagamentos em vias e casas foram invadidas pela água em diversos pontos.

Conforme a Estação da Base Naval, em Ladário, apenas na terça-feira já choveu 102,4 milímetros, sendo que a média para todo o mês de janeiro é de 169,9 milímetros. Já em Corumbá, foi registrado 74,6 mm de chuva na parte alta da cidade; em outro ponto, o registro foi de 83 mm, o que representa maior volume de água na parte baixa e central, de acordo com dados do município. Já segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) nas últimas 24h foram registrados 134 milímetros, o que corresponde a 92% da média esperada para o mês.

A moradora da rua Edmundo Sandanha Malta, bairro Boa Esperança, Vanessa Cavana Cipriano, disse para a reportagem do portam Diário Corumbaense, disse que a chegada da água foi muito rápida, e quando viu a chuva já estava invadindo a casa.

“Foi muito rápido a água entrando aqui em casa, um susto. Entrava pela parte da frente e pelos fundos. Levantamos os móveis, geladeira, guarda-roupa, as camas, fogão, foi um momento de desespero”, relatou Vanessa que acredita que a água tenha invadido a casa devido a uma calçada e o asfalto. “Aqui nunca vi nada igual, tive que quebrar a calçada que fizeram e tentei quebrar o asfalto, para que a água escoasse”, completou.

Pontos de alagamento foram registrados em Corumbá nos bairros Maria Leite e Cristo Redentor, onde residências também foram afetadas na madrugada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Boiada MS (@msboiada)

À tarde

No período da tarde a chuva voltou com força, por volta das 16h20. Na rua América, entre a Ladário e a Tenente Melquíades, em frente a uma loja de materiais de construção, a via “virou um rio”. Carros que estavam estacionados em frente ao estabelecimento, ficaram quase encobertos pela água, causando desespero.

O Corpo de Bombeiros de Corumbá informou que recebeu várias ligações de moradores que tiveram casas inundadas em diversos pontos dos dois municípios. A maior parte, relatou problemas na rua Major Gama com Duque de Caxias e Monte Castelo; rua Joaquim Murtinho com Major Gama; rua José Fragelli esquina com Monte Castelo; rua Luiz Feitosa Rodrigues com Dom Aquino e rua Antônio João Assad esquina com 17 de Março, em Ladário.

Todas as solicitações recebidas pelos bombeiros foram encaminhadas à Defesa Civil de Corumbá, que ainda registrou pontos de alagamento nas ruas Cabral esquina com a Major Gama; Cabral com a Firmo de Matos e avenida Porto Carrero entre as ruas Major Gama e Firmo de Matos.