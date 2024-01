Paris 2024: Brasil esta na busca por vagas olimpícas em 3 esportes de destaque

Paris 2024 está à porta, e o Brasil está determinado a marcar presença nos Jogos Olímpicos. Desde 2022, os atletas brasileiros têm buscado as cobiçadas vagas para o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), visando os 32 esportes e 329 eventos de medalha programados para a capital francesa.

O Brasil, participante assíduo desde Antuérpia 1920, mostrou seu talento em Tóquio 2020, levando 302 competidores e conquistando 21 medalhas (sete de ouro, seis de prata e oito de bronze). Contudo, há três esportes notáveis que ainda não garantiram suas vagas para Paris 2024, mas que estão empenhados em alcançar esse objetivo neste fechamento do ciclo pré-olímpico.

Skate

No skate, a corrida para Paris 2024 exige que os atletas alcancem posições no ranking mundial, ficando entre os 20 melhores. Os eventos qualificatórios, parte do World Skateboarding Tour, ocorrem em Sharjah, Xangai e Budapeste. Rayssa Leal surge como uma forte candidata para garantir a vaga, e novos eventos pré-olímpicos estão programados até 2024, incluindo uma etapa em Paris no final de fevereiro.

Natação

O caminho para a classificação na natação envolve a Seletiva de 2024, o Mundial de 2023 e 2024, o Troféu José Finkel, Jogos Pan-Americanos, Mundial Juvenil e Jogos Mundiais Universitários. Com critérios rigorosos, os atletas precisam alcançar resultados consistentes para assegurar suas vagas, destacando a prioridade na Seletiva de 2024 como elemento chave que acontecerá no começodeste ano para a classificação definitiva. A confederação mantém o modelo de seletiva única, adotado nos últimos anos. O principal nome para a natação masculina é Guilherme Caribé campeão do último jogos Pan-Americanos.

Basquete

No basquete, o Brasil enfrentou um revés em setembro de 2023, sendo derrotado pela Letônia e se despedindo do Mundial. Entretanto, as esperanças permanecem vivas, pois o Brasil ainda tem uma oportunidade no pré-olímpico mundial, agendado de 2 a 7 de julho de 2024. A seleção precisa conquistar a vitória em sua chave para garantir a tão desejada vaga em Paris 2024.