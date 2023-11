Em imagens impressionantes, fogo consome vegetação e invade BR-262

Imagens impressionantes divulgadas pelo IHP (Instituto Homem Pantaneiro) e registradas ontem (13) mostram o fogo consumindo a vegetação e invadindo a BR- 262, em Corumbá. Cabe destacar que o município bateu recordes de temperaturas no mesmo dia, registrando sensação térmica de 54°C.

O fogo foi próximo a região do Buraco das Piranhas. Nas imagens é possível ver as chamas invadindo a pista e no horizonte o céu fica vermelho e tomado por fumaça. A visibilidade fica completamente comprometida no trecho, como mostra o condutor Fausto Ruas, responsável pela gravação. Ele seguia sentido Corumbá/Campo Grande, no momento em que se forma um ‘corredor de fogo’.

No vídeo também aparecem duas viaturas da equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), pelo local, dando apoio ao tráfego devido as chamas estarem invadindo a rodovia.

Para Ângelo Rabelo, presidente do IHP, em entrevista concedida ao portal Diário Corumbaense, a situação nos municípios Corumbá e Miranda é de estado de calamidade porque o fogo segue sem controle.

“Devemos estar passando à casa de meio milhão de hectares e nada ainda da expectativa da chuva, porque se tornou humanamente impossível de se controlar. Algumas iniciativas envolvendo bombeiros, Brigada, PrevFogo, conseguem controlar, mas são muitas frentes e algo assustador. Difícil avaliar a dimensão que representa esse fogo nesse momento, mas algumas perdas são irreparáveis, com dificuldade de alguns lugares de restauração e perda total da capacidade de resiliência”, disse.

Incêndios

De 01 de janeiro até esta quarta-feira (15), foram registrados 4.593 focos, sendo 2.949 em Mato Grosso e 1.664 em Mato Grosso do Sul. Só no mês de novembro, MS já contabiliza 907 focos.

Na lista dos 10 municípios com mais focos nas últimas 48h em todo o país, 3 são do bioma Pantanal: Corumbá com 151 focos; Poconé, no MT, com 118 e Miranda, com 62 focos. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).