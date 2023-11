Se for enfrentar o calor se programe: veja o que abre e fecha neste feriado

Supermercados

Os supermercados da Capital poderão abrir normalmente, concedendo a respectiva folga compensatória aos trabalhadores.

Semelhante ao que ocorreu no feriado de Finados, a folga compensatória dos trabalhadores poderá ser concedida em até 60 dias, conforme o Decreto n.º 10.854/2021 e Portaria/MTP n.º 671, que alteraram a Lei n.º 605/49, que reconhece o setor varejista de supermercados e hipermercados no rol de atividades autorizadas a funcionar permanentemente aos feriados civis e religiosos, bem como aos domingos.

Já os demais municípios do interior de Mato Grosso do Sul, as empresas observem a Lei Orgânica da Cidade, Acordo Coletivo firmado com o sindicato laboral ou federação dos trabalhadores e a Convenção Coletiva.

Mercadão

O Mercadão Municipal de Campo Grande abrirá das 6h30 às 12h30. Na quinta-feira (16), o expediente voltará ao horário regular.

Segurança

No feriado apenas as Depacs (Delegacias de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro e Cepol, 1ª Deam (Delegacia de Atendimento a Mulher) e a 4ª DP (Delegacia de Polícia) funcionarão. As Delegacias de Polícia Civil estarão fechadas amanhã, com retorno nos atendimentos na quinta-feira (16).

Bancos

Como ocorre em feriados nacionais, as agências bancárias e as lotéricas não irão funcionar e os atendimentos retornam de forma integral na quinta-feira (16).

Saúde

Os atendimentos seguem nas unidades que funcionam 24 horas: CRSs (Centros Regionais de Saúde) Coophavila ll, Aero Rancho, Tiradentes e Nova Bahia; UPAs (Unidade de Pronto Atendimento) nos bairros Leblon, Coronel Antonino, Moreninha II, Universitário, Vila Almeida e Santa Mônica.

Shoppings

O Shopping Campo Grande abre normalmente, das 10h às 22h, assim como o Shopping Norte Sul Plaza. Já o Shopping Bosque dos Ipês funciona das 10h às 21h.

O Pátio Central abrirá em horário especial no feriado, das 9h às 16h. O atendimento volta ao horário regular na quinta-feira, das 8h às 20h.

Bioparque

Em horário especial de feriado, o Bioparque Pantanal funcionará das 8h30 às 14h30, com agendamento prévio na página https://agendamento.bioparquepantanal.ms.gov.br/

