Em Dourados, PF cumpre mandado de busca e apreensão durante operação contra pornografia infantil

Durante a Operação Dois Pontos, que investiga crimes relativos à pornografia infantil na internet, a PF (Polícia Federal) cumpriu neste sábado (19), mandado de busca e apreensão em uma residência em Dourados.

Segundo o Dourados News, a operação foi deflagrada na manhã de ontem, mas a investigação teve início em agosto do ano passado quando foi apurada a movimentação de arquivos de pedofilia pelas redes.

Segundo as informações da PF, o nome da operação faz alusão ao funcionamento do aplicativo utilizado para o compartilhamento de mídias no formato peer-to-peer, onde cada ponto pode funcionar ora como cliente ora como servidor numa arquitetura de redes, facilitando a disseminação de arquivos sem a exigência de um servidor central.

Durante a ação foram apreendidos dispositivos eletrônicos, como computadores, tabletes e celulares, que possam ter sido usados no crime.

O ECA (Estatuto da Criança e Adolescente) considera como pornografia infantil qualquer representação de uma criança ou adolescente envolvida em atividades sexuais.

A pedofilia na internet corresponde à produção, publicação, venda, aquisição, à troca e também ao armazenamento de pornografia infantil por meio de páginas da web, e-mail, salas de bate-papo ou qualquer outro meio e abrange o propósito de aliciar crianças ou adolescentes para a realização de atividades sexuais e exibição pornográfica.

A pena prevista para o crime é de um a oito anos e para quem armazena esse tipo de material a pena é de um a quatro anos reclusão. Já quem produz esse tipo de material a punição pode alcançar oito anos de prisão.