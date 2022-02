Operário busca revanche contra Costa Rica em jogo transmitido pela TVE

O Estádio Sotero Zarate, em Sidrolândia, recebe neste domingo (20) o duelo entre Operário e Costa Rica, válido pela sexta rodada da primeira fase do Campeonato Estadual de Futebol.

A partida será transmitida ao vivo pela TV Educativa, a partir das 14 horas, com todas as informações do Revista Esporte.

Apresentado por Eva Regina e Joel Silva, o Revista Esporte aborda o universo da bola do Estado. E durante o período de transmissões do Estadual ele ganha novo horário e função: apresentará curiosidades, informações, bate papo com boleiros e comentaristas, além de reportagens antes dos jogos transmitidos pela Educativa.

Ambos os times vêm de vitórias na última rodada dupla, ocorrida na quarta (16), também em Sidrolândia. O Operário venceu o Serc Chapadão por 2 a 1 no primeiro jogo, iniciado às 15 horas. Na segunda partida, com apito inicial às 17 horas, o Costa Rica, dono da melhor campanha deste estadual, venceu mais uma: 1 a 0 contra o União/ABC.

O jogo é encarado pelo Operário como uma possível revanche. Na partida de abertura do Estadual 2022, ocorrida no dia 2 de fevereiro, o atual campeão Costa Rica levou a melhor em casa, no estádio Laertão e fez 2 a 1 no Galo, em disputa intensa e equilibrada.

O campeonato tem a participação de 10 clubes, divididos em dois grupos. Chave A com Costa Rica, Operário, Comercial, União/ABC e Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão. Já o grupo B é formado por Dourados Atlético Clube, Aquidauanense, Águia Negra, Naviraiense e Coxim.

E a TV Educativa estará em campo realizando a transmissão ao vivo dos jogos nos estádios do interior e da Capital. “Nossa meta é transmitir os jogos do estadual sempre aos domingos pela manhã, e o Revista Esporte irá abrir a transmissão uma hora antes, ao vivo, como um pré-jogo, levando mais informação e emoção para a transmissão”, explica o diretor de Rádio e TV da Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa, Joel Silva.