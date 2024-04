Em Dourados, carreta carregada de cerveja tomba e populares saquearam carga

Na manhã deste sábado (20), uma carreta carregada com pacotes de cerveja tombou no anel viário de Dourados, município distante 251 km de Campo Grande, em um trecho conhecido pela curva acentuada, que já foi palco de diversos acidentes.

Conforme reportagem publicada pelo site Dourados Agora, a carreta pertencente a uma cervejaria, e seguia para Dourados, para descarregar sua carga na cidade quando o acidente aconteceu. Felizmente, o motorista saiu ileso, mas a carga não teve a mesma sorte. Os pacotes de cerveja ficaram espalhados pela via, atraindo rapidamente a atenção de populares que, infelizmente, saquearam a carga.

Pouco tempo depois do incidente, a notícia se espalhou e mais pessoas chegaram ao local para pegarem a carga que se espalhou pela rodovia. Imagens capturadas pela página do Instagram @edflydrone mostram a cena onde veículos estacionaram na área próxima, prontos para carregar os pacotes de cerveja.

A situação ficou ainda mais grave quando os saqueadores, aparentemente indiferentes à presença da Guarda Municipal, começaram a agir livremente. De acordo com testemunhas, a equipe da Guarda apenas acompanhava a movimentação de longe, dada a quantidade significativa de pessoas no local.

Ainda não há informações sobre possíveis medidas que serão tomadas pelas autoridades em relação ao saque e à segurança na região.

