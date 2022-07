Em dois anos, efetivo das policias Civil e Militar cresce 22% no Estado

O maior incremento ocorreu na Polícia Civil, onde o número saltou de 1,7 mil para 2.292 agentes

Por Rafaela Alves – Jornal O Estado MS

O efetivo das polícias Civil e Militar em Mato Grosso do Sul cresceu 22% nos últimos dois anos. Segundo dados da Pesquisa Perfil das Instituições de Segurança Pública, divulgada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, em 2020 as duas forças de segurança somavam 6.899 agentes, e atualmente, conforme a assessoria de cada instituição, são 8.445 policiais na ativa no Estado.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, explicou que esse aumento está relacionado ao plano de governo para segurança pública de Mato Grosso do Sul. “De 2015 para cá foram contratados 2.775 agentes e convocados mais de 500 policiais militares e bombeiros que estavam na reserva e voltaram pro serviço ativo.”

“A segurança pública, é o segundo maior orçamento do Estado. E isso aí porque a segurança pública apareceu em segundo lugar seguido da saúde como uma prioridade da população. Então houve toda uma política de governo para fazer essa entrega a população. Mato Grosso do Sul é o terceiro mais seguro do país, o que mais esclarece homicídios e o que mais apreende drogas”, assegurou o secretário.

De acordo com a Polícia Civil, o quadro atual, que inclui todas as categorias, inclusive delegados, é de 2.292 agentes. Em 2020, levando em consideração os números do Ministério da Justiça e Segurança Pública, eram 1.736. Um aumento de 32% no efetivo. Em relação à PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul), hoje, segundo a assessoria de comunicação da instituição, são 5.453 policiais militares atuando no Estado. O crescimento foi pequeno, tendo em vista que em 2020 eram 5.163 policiais.

Entretanto, o Governo do estado já autorizou a realização de novos concursos públicos estaduais, com 520 vagas para Polícia Militar. Do total, 500 serão para soldados e 20 para oficiais. Então o efetivo, após as novas contratações, passará a ser de 5.973 policiais, um crescimento de 9%.

“É o planejamento estratégico para pra ampliação do atendimento da população, para os próximos anos. Então o governador autorizou esses concurso para reforçar o efetivo em todo o Estado. Por exemplo, em Água Clara, a gente vai ter uma planta processadora de celulose da Arauco, que vai ser uma das maiores do mundo, então a gente já está preparando a contratação para atender a região, atender essas demandas do futuro”, disse Videira.

Além da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros também terá um aumento no efetivo, isso porque também foi autorizado concurso para a instituição. Ao todo serão 260 vagas, 250 para soldados e 10 para oficiais. No entanto, nos últimos dois anos, o Corpo de Bombeiros não teve um crescimento tão expressivo no efetivo. Isso porque, atualmente, segundo a assessoria, são 1.574 bombeiros e em 2020, conforme a Pesquisa Perfil das Instituições de Segurança Pública, a instituição tinha 1.550 agentes na ativa.

Brasil

Segundo informações fornecidas pelos estados e pelo Distrito Federal em pesquisa divulgada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, a soma dos policiais militares na ativa em 2020 totalizava, no Brasil, 385.883 policiais, sendo 341.152 homens e 44.731 mulheres. Já o efetivo de policiais civis compreende 94.418 agentes, 69.817 homens e 24.601 mulheres.

Já os bombeiros reúnem 63.644 na ativa, dos quais 55.949 são homens e 7.695, mulheres. Reunidas, as três categorias totalizam 543.945 servidores. Se comparado com o número apontado pelo 15º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, de 555 mil policiais militares, civis e bombeiros na ativa em março deste ano, o crescimento no efetivo nacional foi muito pequeno, 2% em dois anos.

Anuário Brasileiro de Segurança Pública

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública foi divulgado no fim do mês passado e, conforme noticiado por O Estado, o número de crimes por estelionato em Mato Grosso do Sul subiu 61,02% em 2021. Questionado durante entrevista, o secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, esclareceu que o crescimento desse crime ocorreu em todo o território nacional, principalmente os praticados pela internet.

“O estelionato praticado através da internet explodiu no Brasil inteiro. E, como em Mato Grosso do Sul, as vítimas podem registrar ocorrência por meio da internet fazendo um boletim on-line, que é um facilitador, muita gente denuncia o crime, porque tem quem sofre o golpe mas não consegue ir a uma delegacia para registrar em outros estados”, explicou.

O número de casos de estupro de vulneráveis também chama a atenção. Conforme o Anuário, foram mais de dois mil casos registrados. Segundo Videira, o período de isolamento social, em que as pessoas ficaram em casa, em razão da pandemia da COVID-19, contribuiu para o número de vítimas de estupro no Estado.

“Então o período teve um aumento e não somente isso, nós robustecemos a capacidade de atendimento e a qualidade desse atendimento da delegacia de proteção à criança e adolescente. Da mesma forma numa parceria com as secretarias de Educação, os professores da rede de ensino passaram a observar mais os comportamentos das crianças e identificaram muitas vítimas. Então significa que as pessoas estão denunciando e as crianças estão sendo identificadas”, disse. (colaborou Suelen Morales)

