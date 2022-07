Antes do encontro pelas quartas de finais da Libertadores da América, o Corinthians na tarde de ontem (10), venceu o Flamengo, por 1 a 0, na Neo Química Arena. O gol da vitória corintiana foi do lateral flamenguista, Rodnei, contra, aos seis minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Timão assumiu a vice-liderança do campeonato brasileiro, com 29 pontos. Já o Rubro-Negro está na 8º colocação com 21 pontos.

Ambas as equipes voltam a se enfrentar pela Copa Libertadores da América, nos próximos 2 a 9 julho, pelas quartas de finais do campeonato continental.

Primeiro tempo:

O Corinthians foi para cima no início de jogo na formação tática do 3-4-3, com Fábio Santos fazendo a saída de bola como zagueiro pela esquerda. O Timão na primeira parte do jogo, atacava pelas pontas, pecando na finalização. Já o Flamengo teve poucas chances, mas também sem brilho para abrir o placar ainda na etapa inicial.

Segundo tempo:

Na parte final o jogo ganhou mais emoção. Aos seis minutos, Adson cruzou a bola área e a bola bateu em Rodnei, que tentou tirar de dentro da grande área, mas empurrou para o fundo das redes. Corinthians 1 a 0 Flamengo.

Com o passar do tempo, o jogo ficou mais aberto, com ataques funcionando para ambos os lados. Nos acréscimos, Roger Guedes recebeu o passe de Gustavo Mosquito, partiu em velocidade, cortou o goleiro, mas perdeu o ângulo de finalização, mandando a bola para as redes do lado de fora. No lance seguinte, quem perdeu o gol foi Pedro, que recebeu a bola de Éverton Ribeiro, e chutou tirando tinta da trave corintiana. O jogo acabou no resultado de 1 a 0 para o time paulista.

O Flamengo recebe o Coritiba, no Maracanã, no próximo sábado (16), às 18h. O Corinthians viaja até Fortaleza (CE), para enfrentar o Ceará, também no sábado, às 20h.