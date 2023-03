Em Bonito, 24 famílias seguem desalojadas e os balneários fechados

Governador Eduardo Riedel garante que o Estado vai agir rapidamente na reparação dos estragos

Assim como em algumas partes do país, o volume de chuva em Mato Grosso do Sul tem sido grande, principalmente nos últimos dias. Com isso, 24 famílias do Distrito de Águas do Miranda seguem desalojadas e os balneários fechados, em Bonito. Além disso, toda essa quantidade de água tem causado estragos, como a ponte sobre o rio Laudejá, que foi arrastada devido ao transbordamento do rio, na área rural de Bonito, no fim de semana passado. Entretanto, o governador Eduardo Riedel garantiu que o Estado vai agir rapidamente para reparar os danos, principalmente no interior, na região de Bonito, Miranda, Bela Vista e Nioaque.

“Estamos observando o que está acontecendo no Brasil nessa época. Inclusive, é uma situação recorrente para o período. A capacidade do Estado de responder rapidamente é muito importante para arrumar as estradas, reconstruir pontes, pois nós estamos em plena safra, então faz falta; é o início das aulas, o ir e vir dos alunos, é um momento em que o Estado tem que ser muito ágil.”

O Balneário Municipal de Bonito, bem como os demais atrativos do rio Formoso e boa parte dos balneários que são banhados pelo rio Mimoso, seguem fechados. A régua instalada no municipal mostrava, na quarta-feira (1º), que o Formoso está mais de 20 cm acima do nível normal.

Segundo a Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, o nível normal do rio, onde a régua está instalada, é entre 120 e 125 cm, mas ontem (1º) estava em 148 cm. Para que o atrativo seja aberto, o nível deve ser de no máximo 130 cm.

Além do Balneário Municipal, seguem fechados os atrativos: Bosque das Águas (até sexta-feira), Estrela do Formoso (interditado até semana que vem), Ceita Corê (operando, porém com águas turvas), Estância Mimosa, Parque das Cachoeiras (interditado até o dia 15), Porto da Ilha (ontem e hoje), Recanto das Águas (interditado até sexta-feira), Ilha Bonita, Balneário do Sol, Parque Ecológico Rio Formoso, Refúgio da Barra (interditado até hoje), Cabanas Boia Cross, Rio Sucuri, Praia da Figueira (flutuação) e Rio do Peixe.

Vale destacar, que entre os dias 23 a 26 de fevereiro ocorreram acumulados de chuvas significativos em Bonito, Nioaque, Jardim, Miranda, Guia Lopes da Laguna, Bela Vista, Porto Murtinho e Bodoquena, conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de MS). O rio Miranda, em Bonito, está cerca de 9 metros acima do nível normal e, segundo a prefeitura, 24 famílias do distrito Águas do Miranda estão desalojadas.

Ainda conforme o município, algumas famílias estão na casa de familiares e outras na escola municipal rural Prof. Francisco Anísio Correa Ferreira. A prefeitura está fornecendo alimentação, água potável, colchões e cobertores aos necessitados.

Já no município de Miranda, o rio está quatro metros acima no nível. Segundo o chefe da Defesa Civil municipal, Amarildo Arguelho, três famílias estão ilhadas, quatro desalojadas e uma desabrigada. “Estamos fazendo o levantamento dos estragos, sabemos que a ponte na estrada para o assentamento Tupambaê rachou. Estamos, inclusive, avaliando se vamos decretar situação de emergência”, assegurou.

Outra cidade atingida pelas chuvas foi Bela Vista, mas a situação já está melhor, conforme o chefe da Defesa Civil, Adilson Insabralde ao O Estado. Ao menos 14 famílias estavam desabrigadas. “O rio Apa ainda está meio metro acima do nível, mas já não está invadindo as residências, por isso eles já retornaram. Estamos há uns três dias sem grande volume de chuva.”

