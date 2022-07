Em comemoração aos 40 anos, Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida retorna com festa Julina e show de prêmios

Com cinco prêmios totalizando o valor de R$ 15 mil reais, a Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que fica na Avenida Tamandaré na Vila Planalto em Campo Grande, retorna após dois anos a fazer a tradicional Festa Julina que, neste ano terá show de prêmios e várias barracas de comidas típicas da época. A festança começa a partir das 18h de hoje (9) e vai até a 00h.

Em entrevista ao O Estado Online o pároco, Padre Jair Maximo, falou do retorno e explicou a dinâmicas do sorteio “Depois de dois anos sem a festa retornamos com várias barracas e o evento aberto ao público. O diferencial desta edição é o show de prêmios. Nossa intenção além da arrecadação para a paróquia é de trazer novamente as pessoas para nossas atividades presenciais”, relatou o padre.

A entrada, segundo o padre é de graça e terá várias opções de comidas. “Nós preparamos variedades de comidas típicas. Desde as mais tradicionais como milho-verde assado até uma nova opção feita por nossos colaboradores a Chipa guasú, comida de origem paraguaia que já fizemos para experimentar e foi um sucesso entre os membros e agora inserimos no cardápio da festa julina”, explicou o pároco.

Ele afirma que no total foram vendidas 5 mil cartelas do bingo e são esperadas para o evento mais de 1800 pessoas. “Nossa expectativa é de que passem por aqui durante as seis horas de evento 1900 pessoas”, disse.

Este ano a paróquia completa 40 anos de sua criação e durante todo o semestre haverá celebrações e eventos em comemoração ao aniversário da Igreja Matriz.

Os prêmios foram divididos em cinco. O primeiro é de R$ 1,000. Enquanto o segundo e terceiro será de R$ 2 mil reais. Os maiores são o quarto de R$ 3 mil e o último pagará ao sortudo o valor de R$ 7 mil reais.

A classificação do evento é livre e as cartelas já estão esgotadas. Toda a verba arrecadada será revertida para a comunidade. Para mais informações o telefone de contato da secretaria da paróquia é o 67- 3317-4968.