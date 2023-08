É feriado? Confira o que funciona no aniversário de Campo Grande

Neste sábado, 26 de agosto, é comemorado o aniversário de 124 anos de Campo Grande e a data é considerada feriado municipal. Portanto, alguns locais na Capital terão o horário de funcionamento alterado ou não irão funcionar. Confira:

Comércio

O comércio da Capital poderá abrir normalmente amanhã, conforme Convenção Coletiva de Trabalho entre Sindvarejo e Fecomércio. Entretanto, as empresas que decidirem abrir precisariam já ter informado ao sindicato por meio de protocolo, e pagamento de R$ 20,00 por empregado, ficando isento quanto aos empregados e empresas contribuintes aos sindicatos.

“Para cada dia trabalhado o empregado fará jus a uma folga compensatória, a ser concedida preferencialmente na semana seguinte e no intervalo máximo de 15 dias. Já os empregados contribuintes do sindicato laboral terão direito a uma indenização equivalente a 7% do valor do piso salarial pelo dia trabalhado”, explica o gerente de relações sindicais da Fecomércio MS, Fernando Camilo.

Mercados

Os supermercados terão funcionamento normal, sem alterações nos seus horários. A AMAS (Associação Sul-Mato Grossense de Supermercados) ainda reforça que os estabelecimentos precisam conceder a folga compensatória ao trabalhador.

Shoppings

Os shoppings Campo Grande e Norte Sul Plaza funcionarão normalmente, ambos das 10h às 22h. O Bosque dos Ipês também funcionará das 10h às 22h, exceto a agência do Detran e Fácil. Já o Pátio Central segue com as lojas âncoras e satélites abertas das 8h às 19h, com funcionamento da Praça de Alimento das 8h às 20h.

Saúde

As UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e os CRSs (Centros Regionais de Saúde) atendem normalmente. Nas UBS Dona Neta, Moreninhas, 26 de Agosto, Silvia Regina, São Francisco e USF Estrela Dalva haverá plantão de vacinação das 7h às 17h.

Bancos e lotéricas

Agências bancárias não funcionam no sábado, apenas caixas eletrônicos e autoatendimento. Já as lotéricas terão abertura facultativa a cada proprietário.

Bioparque

O Bioparque terá funcionamento diferenciado no feriado, das 8h30 às 14h30, sendo o último horário de entrada para visitação às 13h30.

Segurança

Durante o final de semana funcionam as Delegacias de Pronto Atendimento Comunitário (DEPACs) do Centro e Cepol; e a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).