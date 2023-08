Dia de Campo terá lançamento do Portal FAC Ajuda e do Programa FAC Sustentável

Em celebração ao 124º aniversário de Campo Grande, o Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) promoverá um evento especial no dia 28 de agosto. Durante o Dia de Campo da Unidade Técnica de Agricultura Urbana (UTA), também ocorrerá o lançamento do Programa FAC Sustentável e a apresentação do Portal FAC Ajuda.

A partir das 8h até as 10h30, o Dia de Campo oferecerá uma oportunidade de exploração dos projetos do FAC, possibilitando que estudantes e a sociedade em geral conheçam novas tecnologias voltadas para a sustentabilidade. A iniciativa busca proporcionar um espaço de aprendizado e intercâmbio de conhecimentos.

Durante a manhã, os alunos da Rede Municipal de Ensino (REME) participarão de atividades como oficinas de manejo e implantação de canteiros de horta, compostagem e utilização de defensivos agroecológicos, com a colaboração de empresas parceiras. Cada participante receberá um certificado de participação nas oficinas, além de adubo produzido pela UTA.

O lançamento do Portal FAC Ajuda, programado para ocorrer no evento, não apenas ampliará a transparência dos serviços oferecidos pelo FAC, mas também facilitará o acesso da população e dos representantes comunitários a atividades, eventos e cursos de geração de renda. A plataforma permitirá um registro mais simples para aqueles interessados em participar das aulas, enquanto também compartilhará informações sobre o trabalho social da Unidade.

A partir das 14h, será realizado o lançamento do Programa FAC Sustentável, que visa atender a comunidade em situação de risco ou vulnerabilidade social, alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Esse programa levará princípios de sustentabilidade, alimentação saudável e conservação do meio ambiente às comunidades, promovendo um impacto positivo e duradouro.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

