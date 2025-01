Duas mulheres são executas com suspeita de acertos de contas na fronteira

Foi divulgado nesta segunda-feira (27) que duas mulheres foram encontradas executadas com marca de tiro na região da cabeça. O caso aconteceu na fronteira entre Corumbá e Porto Quijarro, cidade da Bolívia. Os corpos, identificados como Nelly Graciela Morales Olguín, de 21 anos, e Dinelsa Nogales Choque, de 24, estavam em situação de decomposição.

Segundo informações do Diário Corumbaense, as vítimas, que estavam desaparecidas há sete dias, foram encontradas por moradores na região do autódromo de Quijarro, neste final de semana. As duas eram amigas, moradoras de Entre Ríos e costumavam viajar juntas para o Brasil, segundo relato do namorado de uma delas. Ele não soube informar o motivo das viagens.

Agentes de homícidio da Felcc (Força Especial de Combate ao Crime) e da Felcv (Força Especial de Combate à Violência) estão investigando o caso, mas a suspeita do motivo é acerto de contas.