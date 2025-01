GEDEC de Naviraí visita JBS, discute e propõe parcerias em prol do desenvolvimento

Colocando em prática a meta de buscar alternativas para promover o desenvolvimento socioeconômico do município com maior celeridade, a GEDEC (Gerência de Desenvolvimento Econômico) da Prefeitura de Naviraí realizou, na última semana, uma visita oficial de trabalho ao abatedouro da Friboi de Naviraí (JBS – líder no segmento de carne bovina no Brasil).

Durante a reunião com diretores da indústria, o gerente da GEDEC, José Antônio Leal (Mano), acompanhado pelo vereador Bruno Liuti (representando a presidência da Câmara de Vereadores), informou a disposição do novo Governo de Naviraí de estabelecer parcerias com a iniciativa privada. “A Gestão Compromisso com o Futuro, por decisão do prefeito Rodrigo Sacuno, adotou um conjunto de estratégias como modelo inequívoco para encontrar soluções. Buscamos envolver o setor produtivo, o setor agroindustrial e o comércio. A união de forças visa resultados mais assertivos, ágeis e viáveis”, explicou Mano.

Durante o diálogo, Mano buscou informações sobre as matérias-primas que a JBS produz em Naviraí e pode disponibilizar para futuras empresas, constatando que a farinha de osso é uma delas. “É informação importante, pois, a partir de agora poderemos articular algum empreendimento que necessite da farinha de osso para agregar valor em sua produção. Podemos buscar alguma empresa interessada em investir em Naviraí que precise desta matéria-prima”, observou o gerente.

Levando consideração que o abatedouro da JBS local serve 1.200 refeições por dia aos seus funcionários, José Antônio Leal destacou a possibilidade de alinhar fornecedores para que o frigorífico amplie as compras no comércio local. “Podemos alinhar também a agricultura familiar. As associações de produtores têm condições de fornecer diversos produtos, principalmente, os hortifrutigranjeiros”, confirmou. Por outro lado, como meio de auxiliar a agroindústria a contratar mão de obra terceirizada, Mano frisou que o Município de Naviraí possui toda a expertise para fazer esta ligação através da Casa do Trabalhador visando, inicialmente, preencher as vagas de empregos existentes e, sobretudo, ampliar o número de postos de trabalho garantindo mão de obra qualificada e capacitada por meio da GEDEC e instituições parceiras.

Os gerentes da JBS, Alexandre Dias (Recursos Humanos), Douglas Castro (Compra de Bovinos), Fernando Zulato (Gerente Industrial), Alberto Streifinger (Gerente Administrativo de Naviraí) e Luis Mendes (Gerente Administrativo de Anastácio), que recepcionaram os representantes da Prefeitura e do Poder Legislativo, acenaram positivamente às futuras parcerias.

O gerente da GEDEC após a reunião com os diretores da JBS avaliou como positivo o encontro. “O interesse da Gestão Municipal é incentivar a indústria e ao mesmo tempo o agronegócio, a agricultura familiar e o comércio. O sucesso destes setores é a garantia de mais empregos, mais divisas, mais desenvolvimento. É neste prisma que a GEDEC, e toda administração municipal estão imbuídos”, frisou Mano.

A mesma intenção de aglutinar ideias e iniciativas voltadas a novos negócios foi manifestada pelo vereador Bruno Liuti. Antecipadamente ele reiterou que a Câmara de Vereadores é parceira e está de portas abertas para apoiar os empreendimentos já consolidados e abarcar os futuros. “Os projetos em prol do desenvolvimento sempre terão o incondicional apoio do Legislativo”, garantiu o parlamentar.