Domingo será de calor e pancadas de chuva em Mato Grosso do Sul

O domingo (22), será marcado por tempo quente e instável em Mato Grosso do Sul, com sol entre nuvens e possibilidade de pancadas de chuva típicas de verão, principalmente entre a tarde e a noite. As temperaturas permanecem elevadas em todas as regiões do estado, com máximas que podem chegar a 36 °C.

Na Capital, Campo Grande, a previsão indica mínima de 22 °C e máxima de 31 °C. O dia deve começar com sol e aumento de nebulosidade ao longo das horas, com chance de chuva isolada no período da tarde ou à noite. No sul do estado, Dourados e Ponta Porã terão um domingo de calor intenso. As temperaturas variam entre 21 °C e 35 °C, com possibilidade de pancadas rápidas de chuva, acompanhadas de trovoadas isoladas.

Já na região leste, Três Lagoas deve registrar mínima de 21 °C e máxima de 34 °C. O tempo segue abafado, com sol predominando durante a manhã e aumento da instabilidade ao longo do dia. No Pantanal, Corumbá será uma das cidades mais quentes do estado, com mínima de 23 °C e máxima de até 36 °C. O calor favorece a formação de nuvens carregadas, com chance de chuva típica de verão no fim do dia.

Na região norte, Coxim terá temperaturas entre 21 °C e 34 °C, enquanto Chapadão do Sul deve registrar mínima próxima de 21 °C e máxima em torno de 33 °C. Em ambas as cidades, o cenário é de sol, calor e possibilidade de pancadas isoladas.

A orientação é para que a população redobre os cuidados com o calor, mantenha-se hidratada e fique atenta a mudanças rápidas no tempo, comuns nesta época do ano, especialmente em áreas abertas e durante o período da tarde.

