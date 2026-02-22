Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 116 milhões após sorteio do concurso 2.975

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas na noite de sábado (21); próximo concurso será na terça-feira (24)

O concurso 2.975 da Mega-Sena foi realizado na noite deste sábado (21), no Espaço da Sorte, em São Paulo, e terminou sem ganhadores na faixa principal. Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 116 milhões para o próximo sorteio.

As dezenas sorteadas foram: 07 – 10 – 17 – 35 – 44 – 46.

Na quina, 106 apostas acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 36.398,76. Já a quadra teve 7.501 apostas vencedoras, com prêmio individual de R$ 847,85.

O próximo sorteio, concurso 2.976, está marcado para terça-feira (24). As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em casas lotéricas credenciadas ou pela internet.

A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 6.

