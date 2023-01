Domingo pode contar com pancadas de chuva

O domingo conta com o tempo firme, com sol e variação de nebulosidade em grande parte do estado mas ao longo do dia, podem ocorrer pancadas de chuvas isoladas com destaque para a região centro-norte, ou seja, em Campo Grande, Aquidauana, Camapuã e Coxim.

Na capital, onde pode chover a qualquer hora, espera-se temperatura mínima de 19°C e máxima de até 28°C. Nas regiões sul-fronteira e cone-sul do estado, temperaturas mínimas variam entre 19/20°C e máximas de até 30°C.

Na região sudoeste, Porto Murtinho terá mínima de 22°C e máxima de 33°C. Já na região norte, em Coxim e Camapuã, mínimas entre 19/21°C e máximas de até 31°C. Os ventos atuam de sudeste/leste, com valores entre 40-60 km/h e localmente podem atingir valores acima de 60 km/h.

