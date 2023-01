Vereadores terão cota para homenagens e moções

O novo biênio na Casa de Leis da Capital começa em fevereiro e com novidades vindas da Mesa Diretora que visando sessões mais objetivas com trabalhos objetivos irá restringir o número de moções de congratulações dos vereadores que ilimitado hoje passando para serem cinco por sessão.

O pedido das moções deverão ser pedidas até Às 16h30 do dia anterior a sessão para ser válida ao parlamentar. A honraria é um ato previsto no Regimento Interno da Casa, que visa prestar o reconhecimento a pessoas que contribuem para o desenvolvimento do município. Depois de apresentadas, as indicações precisam ser aprovadas em Plenário.

“É trabalho da Mesa Diretora conduzir os trabalhos para que todas fases da sessão ocorram dentro do limite de horário estipulado pelo Regimento Interno, portanto faz-se necessário reduzir para 5 a quantidade de moções apresentadas em cada sessão”, diz o texto do projeto.

