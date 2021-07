Em Campo Grande, o domingão (25) será de sol forte com máxima de 31°C e mínima de 20°. Nas outras regiões de Mato Grosso do Sul, o clima ensolarado também deve prevalecer.

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) não há expectativa de chuva. Seguindo a previsão registrada na última semana, a umidade relativa do ar continua abaixo do recomendado.

Confira a previsão completa no mapa: