Prefeitura abre licitação para melhoria térmica e acústica do Guanandizão

O ginásio Guanandizão receberá uma nova obra de melhoria da eficiência térmica e acústica. O aviso de abertura da licitação foi divulgado nesta terça-feira (07), no DOE (Diário Oficial do Estado) de Mato Grosso do Sul.

A documentação de habilitação e a proposta deverão ser entregues até às 9h do dia 13 de março de 2023, na sala de reuniões da Secretaria-Executiva de Compras Governamentais, localizada na Avenida Afonso Pena, nº 3.297, Paço Municipal, em Campo Grande.

A obra contará com recursos de operação de crédito da CEF (Caixa Econômica Federal). Conforme o edital, publicado no site da Transparência da Prefeitura de Campo Grande, foram publicadas as exigências para participação da licitação, entretanto, não foi publicado o projeto específico de obras.

Última reforma

A última obra de reforma da estrutura esportiva ocorreu em outubro de 2020, com o custo de R$ 1,88 milhão. Antes da reforma, o Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, conhecido por Guanandizão, ficou 7 anos interditado. Nesse período, o estádio passou por reforma geral, alinhando-se ao padrão internacional de eventos.

A entrada do Guanandizão passou por pequenas transformações e os pisos foram trocados.

As quadras de basquete e futsal receberam alambrados e foram cercadas. Já o campo de futebol teve a grama trocada.

A reforma e adequação também incluiu recuperação da parte hidráulica, vestiários, alojamentos, banheiros, pintura e reurbanização da área externa do complexo esportivo. Entre as melhorias também estão adaptações para garantir acessibilidade e segurança.

A obra orçada inicialmente em R$ 2,387 milhões foi licitada por R$ 1,881 milhão – uma economia superior a meio milhão de reais.

