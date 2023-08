Dia dos pais na Capital conta com show de AnaVitória

Aos amante da música, o domingo (13), Dia dos pais será de muita música na Capital com o projeto MS ao Vivo, no Parque das Nações Indígenas, a partir das 17 horas.

Desta vez sobe ao palco Anavitória, e a abertura do show fica por conta da banda regional Vozmecê. A entrada é gratuita

Formado pelo casal Namaria Schneider e Fattori, Vozmecê é um organismo artístico que esbanja musicalidade, poesia, reflexão e êxtase por onde passa. Naturais do MS, o duo já espalhou sua música por 17 Estados brasileiros através da arte de rua e estilo de vida nômade, em suas temporadas morando em uma Van Motorhome.

Para Pedro Fattori, integrante do duo, a ansiedade já está tomando conta e ele mal espera pra subir ao palco, “As nossas expectativas não podiam ser maiores: estamos preparando um novo show que será gravado ali no Parque das nações, mixado, editado e lançado daqui uns meses em nosso canal no YouTube. Com certeza esse show será um marco em nossa carreira.

O cantor ainda fala da experiência que será no domingo, “Além de uma oportunidade de projeção de nossa música para um público novo, é uma honra somar em especial no show dessas meninas que resignificam a MPB e apresentam à nova geração. Temos certeza que será uma noite memorável”.

Desde que lançou seu primeiro álbum em 2016, a dupla Anavitória vem acumulando conquistas e mais conquistas: Shows lotados de norte a sul do país; dois Grammy Latinos; turnês pelos Estados Unidos e Europa; hits como ‘Trevo’, ‘Fica’ e ‘Pupila’ entre as músicas mais tocadas nas rádios do país; feats com Matheus & Kauan, Projota, Vitor Kley, Sandy, Lenine, Nando Reis e Duda Beat; além da segunda posição em número de streamings acumulados no gênero pop nas plataformas de música.

A música de Anavitória é geralmente uma combinação de folk e pop.

