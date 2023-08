Tiago Botelho diz que ‘está mais pré-candidato hoje do que ontem’

O recém-empossado superintendente da SPU-MS (Superintendência do Patrimônio da União no Mato Grosso do Sul), Tiago Botelho (PT), sinalizou positivamente suas ambições políticas ao declarar que está “hoje mais pré-candidato à Prefeitura de Dourados, do que ontem”. A afirmação veio em resposta a perguntas sobre como sua nomeação, pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), poderia influenciar sua posição na corrida eleitoral da segunda maior cidade do Estado.

Embora tenha evitado abordar diretamente sua futura trajetória política durante a posse na SPU, na última quinta-feira (10), Botelho confirmou que a intenção é real. Seu posicionamento foi respaldado por Vladimir Ferreira, presidente do PTMS, que destacou a liderança jovem e promissora do advogado e professor no partido. Ferreira afirmou que Botelho receberá total apoio do partido em sua possível candidatura, em Dourados.

O deputado estadual Pedro Kemp também elogiou a postura política de Tiago Botelho, relembrando seu desempenho nas eleições de 2022, quando obteve votos expressivos

em sua primeira incursão em cargos eleitorais, disputando uma vaga no Senado. “Ele despontou como uma nova opção. É uma liderança emergente, com ideias novas e uma abordagem renovada para a política. Assumindo um cargo no governo federal, terá a oportunidade de desenvolver um trabalho inovador. Isso o credencia, cada vez mais, para se tornar um líder local do partido, na prefeitura de Dourados. Sem dúvida, é um nome que estará em evidência”, comentou Kemp.

Da cidade de Dourados, o vice-governador Barbosinha, membro do partido Progresssistas (PP), que tem uma ideologia política diferente, também reconheceu Tiago Botelho como um nome de destaque. Ele ressaltou o extenso currículo de Botelho e sua família bem conhecida na região da Grande Dourados. “É legítimo, neste momento, que todos expressem sua intenção de se candidatar. Tiago disputou o Senado e obteve votos expressivos. Portanto, acho válido que os pré-candidatos se apresentem.”

A possível candidatura de Tiago Botelho à prefeitura de Dourados se insere em um contexto de renovação política e busca por novas lideranças, conforme destacado por diversos políticos locais. Com um histórico de votos expressivos na primeira vez em que disputou, o PT espera alcançar grandes vitórias com a figura do professor e advogado. Sua nomeação, como superintendente da SPU-MS, pelo governo do presidente Lula, pode catalisar ainda mais sua projeção no cenário político da cidade e do Estado como um todo. A corrida eleitoral, em Dourados, promete ser acirrada, já que o prefeito Alan Guedes (PP) disputa reeleição e partidos, como o PSDB e MDB, também tendem a indicar candidatos.

Por Rayane Santa Cruz – O ESTADO – IMPRESSO

