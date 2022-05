Dia do Trabalhador: Capital lidera ranking das cidades que mais geram emprego em MS

Em 2022, ainda em plena pandemia de coronavírus, as perspectivas para o mercado formal de trabalho, entretanto, são mais positivas do que nos anos anteriores. Só de janeiro a março deste ano, houve 27.884 contratações frente às 22.564 contratações registradas no mesmo período de 2021.

O comparativo significa uma variação positiva de 5.320 empregos, um crescimento de 23,58% nas contratações.

O nível de empregabilidade, por sua vez, mostra que os cinco setores que mais contratam trabalhadores são os de serviços, a indústria, da construção civil, o agronegócio e o comércio – respectivamente.

Em termos setoriais, os dados do mês de março mostram que o melhor resultado foi o do setor de serviços (+2.737 postos de trabalho), seguido por indústria (+1.351), construção (+994), agropecuária (+909) e comércio (+219).

Ranking

Entre os 79 municípios do Estado, as cidades com núcleos da agroindústria, da construção e indústria da transformação tiveram bons desempenhos, seguidas por Campo Grande, onde o setor de serviços liderou as contratações.

O maior número de empregos foi gerado na Capital (1.779), seguido de Aparecida do Taboado (412), Três Lagoas (368), Ribas do Rio Pardo (364), Nova Andradina (328), Rio Brilhante (325), Naviraí (281), Sonora (279), Dourados (264) e Chapadão do Sul (253).

Serviços, Indústria, Construção Civil, Agronegócio e Comércio são os setores que geram o maior número de postos de trabalho no Estado.