Caderno Viver Bem fala sobre saúde, da mulher ao projeto da casa; entenda

O Caderno Viver Bem, uma exclusividade do Jornal O Estado MS, traz na edição de hoje (1º) reportagens especiais sobre saúde, da intimidade feminina até o projeto da casa e onde se trabalho – tudo pode influenciar na qualidade de vida.

Ainda, matéria esclarecedora sobre as doenças no trato respiratório – que se tornam mais frequentes nesta época do ano, de modo que é preciso redobrar os cuidados com as crianças e idosos da família.

Tudo isso e mais você confere no Caderno Viver Bem. Para ler o semanário, basta acessá-lo on-line.