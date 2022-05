Dia D de vacinação atinge menos de 1% do público alvo em Mato Grosso do Sul

A campanha de vacinação contra o sarampo e influenza foi iniciada no dia 4 de abril em Mato Grosso do Sul com meta de vacinar 90% do público alvo. Para ampliar a cobertura vacinal a SES (Secretaria de Estado de Saúde) promoveu no último sábado (30), o Dia D de vacinação, contudo a ação atingiu menos de 1% do público estimado.

Inicialmente a campanha havia sido dividida em duas etapas, a primeira incluía apenas idosos e profissionais da saúde, mas devido a baixa cobertura a segunda etapa foi antecipada em todo Estado.

Dados divulgados pela SES apontam que durante todo o Dia D foram imunizados 1,96% das crianças entre de 6 meses a cinco anos, 0,53% das gestantes, 1% dos idosos, 0,72% dos trabalhadores de saúde e 0,56% das puérperas, o que corresponde a 0,95% do grupo prioritário.

Superintende de Vigilância em Saúde, Veruska Lahdo ressalta que em todo Estado existem cerca de 295 mil pessoas aptas a receberem a vacina.

“Ficamos até semana passada aberta para idosos e trabalhadores da saúde, mas não atingimos nem 11%, por isso reforçamos a importância do público buscar uma unidade de saúde e se vacinar”, disse.

A vacina contra influenza é imprescindível pois protege contra a variante H3N2, responsável pela maioria das mortes registradas este ano em Mato Grosso do Sul. “Passamos por uma epidemia de H3N2 no começo de 2022, onde 29 pessoas vieram a óbito, desse total 21 eram idosos”, destacou Veruska Lahdo.

Grupo prioritário

O grupo prioritário inclui crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias); Gestantes e puérperas; Povos indígenas; Professores; Comorbidades; Pessoas com deficiência permanente; Forças de segurança e salvamento e Forças Armadas; Caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso; Trabalhadores portuários; Funcionários do sistema prisional; Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas; População privada de liberdade.

Confira mais informações na live:

Com informações da repórter Fernanda Marques.