Flamengo vira contra Altos-PI e vence partida pela Copa do Brasil

O Flamengo estreou ontem (1º) na Copa do Brasil com virada de 2×1 contra o Altos-PI. O jogo aconteceu em Teresina (PI), e é válido pela 3ª fase da competição.

com um time misto e venceu de virada por 2 a 1, em Teresina, no Piauí. O time rubro-negro sofreu um gol de bicicleta de Manoel, mas virou com Pedro e João Gomes.

O placar foi aberto pelo piauiense aos 16 minutos do 2º tempo com gol de bicicleta de Manoel, 4 minutos depois o Flamengo empatou com Pedro, e a virada veio nos pés de João Gomes, aos 33 minutos do 2º tempo.

Na quarta-feira (4), o Rubro-Negro enfrente o Talleres (ARG) pela Copa Libertadores. Já o Altos encara o Botafogo (PB), no sábado (7), pela Série C do Brasileirão.

Ficha técnica:

Flamengo 2×1 Altos-PI

Árbitro: Flavio Rodrigues de Sousa (Fifa/SP)

Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (SP) e Fabrini Bevilacqua Costa (Fifa/SP)

Cartões amarelos: Fábio Aguiar (ALT)

Gols: Manoel (ALT), aos 16′, Pedro (FLA), aos 20′, e João Gomes (FLA), aos 33’/2ºT.

Flamengo: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Daniel Cabral (João Gomes), Igor Jesus (Lázaro) e Diego; Marinho, Bruno Henrique e Pedro.

Técnico: Paulo Sousa.

Altos-PI: Marcelo, Ferrari (Danilo), Lucas Sousa, Fabio Aguiar e Dieyson; Marconi (Lídio), Tibiri (Bruno Leite), Diego Viana e Elielton (Danilo Bala); Manoel (Dieguinho) e Betinho.

Técnico: Francisco Diá.