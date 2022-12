Deputados de MS acumulam mandatos e se transformam em “highlanders” do Legislativo

[Texto: Rayani Santa Cruz, Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul]

Última eleição comprovou força eleitoral dos parlamentares que obtiveram expressiva votação

Quando se fala em políticos com mais mandatos em Mato Grosso do Sul, logo vem à cabeça a figura do recordista, deputado reeleito Londres Machado (PP) que a partir de 1° de fevereiro de 2023 emplaca no seu 13º mandato em carreira de mais de 40 anos como deputado estadual. Além dele, ainda há os deputados que também se tornaram “highlanders” do Legislativo, como é o caso de Zé Teixeira (PSDB) e Paulo Corrêa (PSDB), que acumulam oito mandatos consecutivos.

Em solenidade realizada no dia 19 de dezembro, o deputado recordista Londres Machado, foi diplomado pelo TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul). Emocionado, o parlamentar agradeceu aos eleitores fieis, família e amigos.

“Com muita emoção quero, primeiramente agradecer a Deus por mais esse momento importante da vida, e estender a gratidão à minha família que tem sido, com seu amor, o sustentáculo dessa caminhada, bem como à querida população de Mato Grosso do Sul. A diplomação para o exercício do 13º mandato nessa jornada política devo a vocês que, mais vez, demonstraram confiança em meu trabalho ao longo dessas décadas. Muito obrigado!”

Londres tem mais de 40 anos de vida pública, sendo 12 mandatos conquistados de forma consecutiva. O seu primeiro mandato foi conquistado no ano de 1971, quando Mato Grosso ainda era um estado só.

8º mandato de Zé Pereira

O deputado estadual Zé Teixeira (PSDB), agropecuarista e representante da região da Grande Dourados, exerce o seu oitavo mandato na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Ele foi eleito nas eleições deste ano com 39.329 votos.

Sua trajetória parlamentar teve início nas eleições de 1994, quando eleito deputado estadual pelo PFL (antigo DEM), com 13.303 votos. Reeleito em 1998, com o respaldo de 15.890 votos. Reeleito em 2002, com 20.209 votos, o deputado Zé Teixeira retornou à Assembleia para o seu terceiro mandato. Para seu quarto mandato, em 2006, o parlamentar foi reeleito com 28.696 votos, tendo atuação destacada principalmente como líder da bancada ruralista na Casa.

Em 2010, o deputado Zé Teixeira foi consagrado nas urnas sendo o segundo mais votado em Mato Grosso do Sul, com 41.991 votos. Em 2014 foi reeleito com 32.069 votos para o seu sexto mandato consecutivo. Em 2018, foi novamente eleito para o sétimo mandato.

8º mandato de Paulo Corrêa

Paulo Corrêa (PSDB), também cumpre seu oitavo mandato consecutivo. Nas eleições deste ano, ele foi reeleito com 49.184 eleitores, com votos registrados em todos os 79 municípios.

Ele foi eleito primeiro suplente em 1994, com 11.066 votos. Três anos depois, em 1997 e com 39 anos, assumiu a vaga no parlamento estadual ocupando o lugar de Éder Brambilla, eleito prefeito de Corumbá nas eleições de 1996. Em seu primeiro mandato, que durou dois anos, Paulo Corrêa foi presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia.

De lá para cá, o parlamentar se reelegeu em 1998 com 13.051 votos; em 2002, com 19.851 votos; 2006 em seu quarto mandato consecutivo, com expressivos 32.501 votos; Em 2010, eleito com mais de 35 mil votos onde nos anos de 2011 e 2012, ocupou o cargo de primeiro-secretário da Assembleia. Em 2014, Paulo Corrêa foi eleito com 39.540 votos. Em 2018, Paulo Corrêa foi reeleito com 27.664.

O início da carreira

No dia 31 de março de 1978, o engenheiro Harry Amorim Costa, foi nomeado governador de Mato Grosso do Sul pelo presidente Ernesto Geisel e, em 15 de novembro do mesmo ano, como parte das eleições gerais que ocorriam em todo o País, foram eleitos os 18 deputados da Assembleia Constituinte do Estado, entre eles Londres Machado.

Londres afirma que na época a euforia pela criação do Estado de Mato Grosso do Sul não deixou em segundo plano a preocupação dos parlamentares trabalharem “para que os sonhos divisionistas de outrora não se desvanecesse nos caminhos das dificuldades”.

“A responsabilidade de 18 parlamentares constituintes era muito grande. Tínhamos que escrever a Carta Magna para assegurar todos os direitos para o nosso povo, já sul-matogrossense, ávidos de esperança e apostando nas grandes transformações econômicas e sociais do novel Estado.

Das 7 vezes em que Londres presidiu a casa, a primeira foi ainda em 78, quando se tornou o primeiro presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Nessa legislatura, Londres, mesmo com idade avançada, articula a vitória de Gerson Claro (PP) para presidente da Assembleia. Ele esteve reunido com a senadora eleita Tereza Cristina e fortaleceu apoio ao deputado, colega de bancada.