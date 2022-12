Preço do litro do leite volta a ficar mais barato para o consumidor

[Texto: Izabela Cavalcanti, Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul]

Menor preço foi encontrado por R$ 4,39, conforme pesquisa de preços

O litro do leite voltou a apresentar queda para o bolso do consumidor. Conforme pesquisa semanal feita pelo jornal O Estado, o produto tem sido encontrado no patamar dos R$ 4. Em meses anteriores, o preço chegou a R$ 8.

No Atacadão e no Fort Atacadista, está sendo vendido por R$ 4,39, enquanto no supermercado Nunes custa R$ 5,29. A variação calculada é de 20,50%, com custo médio de R$ 4,68.

O pão de forma, da marca Saborzitos, está R$ 5,99 no Fort Atacadista; e R$ 10,99 no Nunes (83,47%). O valor médio ficou em R$ 8,39. A dúzia de ovos custa entre R$ 7,29 e R$ 9,98 (36,90%), com valor médio de R$ 7,01.

O arroz, de 5 kg, da marca Tio Lautério, foi encontrado por R$ 18,99 no Fort Atacadista e R$ 20,69 no Assaí (8,95%). A média do pacote está R$ 19,75. O feijão, de 1 kg, da marca Bem Tevi, custa R$ 7,59 no Fort Atacadista e R$ 9,98 no Nunes, variando 31,49%. O valor médio ficou calculado em R$ 8,30.

O óleo, de 900 ml, da marca Concórdia, variou 22,25% entre um supermercado e outro. No Atacadão está R$ 7,19 e no Nunes R$ 8,79, com custo médio de R$ 7,81.

Entrando no setor de hortifrúti, a cebola foi a que apresentou maior variação, de 150,13%. No Nunes está sendo vendida por R$ 3,99 e no Comper por R$ 9,98. O valor médio ficou calculado em R$ 6,14. O quilo do tomate obteve diferença de 80,16% no preço encontrado entre os seis mercados pesquisados, com custo médio de R$ 6,92. No Assaí custa R$ 4,99 e no Comper R$ 8,99.

O quilo do coxão mole a vácuo está sendo vendido por R$ 32,89 no Comper e R$ 38,95 no Nunes (18,43%). A média que o consumidor vai precisar gastar para comprar o corte é de R$ 35,57.

Já o quilo do frango congelado obteve variação de 44,49%, sendo vendida por R$ 8,99 no Fort Atacadista e R$ 12,99 no Nunes. A médias é de R$ 11,23.

Higiene e limpeza

O papel higiênico, Neve, de 12 rolos, teve variação de 33,71%, com valor médio de R$ 25,95. No supermercado Nunes está por R$ 21,98 e no Pires R$ 29,39. A unidade do sabonete Lux está R$ 2,39 no Atacadão e no Fort Atacadista, e por R$ 3,49 no Nunes (46,03%). O custo médio é de R$ 2,65.

O sabão em pó, de 1,6 kg, da marca Omo, é encontrado nas prateleiras de R$ 21,91 a R$ 23,99 (9,49%). A média em que o produto é vendido é de R$ 2,65.